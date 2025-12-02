Dónde ver GRATIS y EN VIVO el Sorteo del Mundial 2026 desde México

Las selecciones conocerán su destino en el Mundial 2026 en el sorteo del 5 de diciembre en Washington, D.C.

México y las 42 selecciones ya clasificadas al Mundial 2026 conocerán su suerte este viernes 5 de diciembre, cuando se lleve a cabo el sorteo que definirá los grupos y partidos de la primera ronda del magno evento, que por primera vez en la historia será organizado por tres países.

Las 22 selecciones que disputarán el repechaje en marzo próximo también sabrán contra qué rivales les tocaría jugar en caso de clasificar a la justa veraniega, a la que solamente le falta conocer a sus últimos seis participantes.

Detalles que parecen menores, pero son importantísimos para entender el Sorteo del Mundial 2026.#Mundial2026 #Sorteo #ElMundialEsNuestro



Va el hilo... 🧵🔮⚽️ pic.twitter.com/8YtHKu2rj9 — Daniel Nohra (@cantogoles) December 1, 2025

El sorteo del Mundial 2026 tendrá como sede el Centro Kennedy de Washington, D.C., donde se sabrá contra qué selección disputará México el partido inaugural de la competencia el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca. Lo único que se sabe al respecto es que dicho equipo saldrá del bombo 3.

¿Dónde ver EN VIVO el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial 2026 se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre en el Centro Kennedy, ubicado en Washington, D.C., Estados Unidos. El evento comenzará a las 11:00 horas del Centro de México y podrá seguirse en vivo por Azteca 7, Canal 5, las Estrellas, TUDN, Claro Sports y Vix.

Fecha : Viernes 5 de diciembre

Hora : 11:00

Lugar : Centro Kennedy

Transmisión: Canal 5, Las Estrellas, Azteca 7, TUDN, Vix y Claro Sports

Bombos del sorteo del Mundial 2026

Bombo 1 : México, Canadá, Estados Unidos, Argentina, Alemania, España, Francia, Bélgica, Países Bajos, Portugal, Brasil e Inglaterra.

Bombo 2 : Marruecos, Colombia, Croacia, Uruguay, Japón, Suiza, Corea del Sur, Senegal, Ecuador, Austria, Irán y Australia.

Bombo 3 : Noruega, Egipto, Arabia Saudita, Panamá, Paraguay, Uzbekistán, Sudáfrica, Costa de Marfil, Argelia, Escocia, Túnez y Qatar.

Bombo 4: Cabo Verde, Curazao, Haití, Jordania, Nueva Zelanda, Ghana y los seis clasificados por repechaje (cuatro europeos y dos intercontinentales).

Another FIFA World Cup awaits. More history beckons. 💭



Watch the Final Draw on Friday. 🏆 Visit https://t.co/zJTWWlvUsi to find out where you can watch the Draw in your territory. pic.twitter.com/BgNoQmMYMU — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 2, 2025

Las restricciones para el sorteo del Mundial 2026

El sorteo del Mundial 2026 tiene de antemano algunas restricciones o condiciones con el objetivo de evitar enfrentamientos prematuros entre potencias y los principales candidatos a coronarse el próximo 19 de julio, cuando termine el magno evento en East Rutherford, Nueva Jersey.

España y Argentina, las mejores selecciones en el ranking FIFA, no podrán verse las caras antes de la final si ambas terminan líderes de sus respectivos grupos.

Estados Unidos no podrá enfrentar a México o Canadá hasta el último juego del Mundial 2026, siempre y cuando las tres selecciones ganen sus respectivos sectores.

Dos equipos de una misma confederación no pueden compartir grupo con excepción de la UEFA, que tendrá 16 representantes en el torneo.

