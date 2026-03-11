¿Cristiano Ronaldo viene a México? Conoce la fecha límite en la que se sabrá toda la verdad

Una de las dudas más importantes en los últimos días y para las próximas semanas es si Cristiano Ronaldo vendrá a México para el partido entre Portugal y el Tricolor en la reinauguracion del Estadio Azteca. Recientemente salió en diversos medios de comunicación que el 20 de marzo es la fecha límite para saber si el “Comandante” sí estará presente en el juego amistoso.

La primera Fecha FIFA del año antes de que inicie el Mundial 2026 tendrá para la Selección Mexicana dos partidos de alto calibre. El Tricolor se verá las caras ante Portugal en el ahora llamado Estadio Banorte o Estadio Ciudad de México y días posteriores viajará a Estados Unidos para enfrentar a Bélgica.

Cristiano Ronaldo se duele tras sufrir una lesión en el duelo entre Al-Nassr y Al-Najma el pasado 25 de febrero. ı Foto: Reuters

Desde un inicio se tenía previsto que Cristiano Ronaldo viajara con su selección para enfrentar a México, pero una supuesta lesión con su club en Arabia Saudita está a provocando que se comiencen a dar muchas especulaciones sobre la asistencia de el “Bicho” a la Ciudad de México. Otros rumores aseguran que por contrato sí vendrá a atender algunos temas publicitarios, pero que no jugará, pues se dice que quiere conocer el histórico Estadio Azteca.

¿Qué lesión sufrió Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo sufrió una lesión en el tendón de la corva y, por lo mismo, decidió viajar a Madrid para pasar en el capital española su recuperación y tratarse con un especialista.

Desde antes que se lesionara se dijo que Cristiano Ronaldo había abandonado Arabia por la guerra que se vive en Medio Oriente y aunque el club intentó desmentir dicha noticia, al final solo se supo que el delantero permaneció unos días más y posteriormente sí viajó a España pero para recuperarse de su lesión.

Tras muchos dimes y diretes, CR7 envió un mensaje a sus fans a través de sus redes sociales en el que aseguró que está trabajando para recuperarse lo antes posible.

“Recuperándome y listo para ver el partido de hoy. ¡Vamos, Al Nassr!”, escribió en sus redes sociales.

Su llegada a México es toda una incógnita, pero la afición azteca sigue esperando la decisión final para saber si Cristiano Ronaldo estará presente el 28 de marzo en el Estadio Azteca y solo podrán ver al resto de la Selección de Portugal.

