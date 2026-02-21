¡Doblete! Cristiano Ronaldo marca dos GOLAZOS y está más cerca de las mil anotaciones

El delantero portugués Cristiano Ronaldo se acerca más a la meta de los mil goles en su carrera. Este sábado el ariete del Al-Nassr marcó doblete en la victoria de su equipo 4-0 ante el Al-Hazm para llegar a los 964 goles en su trayectoria.

CR7 está ahora a 37 anotaciones para alcanzar los 1000 goles. Su regreso a la actividad con el equipo de Arabia Saudita ha sido bueno, dejando atrás la polémica que existió cuando se negó a jugar.

El Comandante fue el encargado de abrir el marcador en el duelo entre el Al-Nassr y el Al-Hazm. A los 13 minutos de tiempo corrido el jugador portugués encontró su primera diana de la noche venciendo al portero rival con facilidad.

El francés Kingsley Coman fue el autor del segundo tanto de la noche. Posteriormente fue turno de Angelo Gabriel, brasileño de 21 años de edad, que ya estaba dándole al juego tintes de goleada al 77′.

Pero todavía faltaba la segunda anotación de Cristiano Ronaldo, la cual llegó al minuto 79. De esta manera al astro luso solo le restan 37 goles para los 1000. Además que algo increíble es que 500 de esos goles los ha anotado a partir de su cumpleaños 30. Actualmente tiene 41 años.

Cristiano Ronaldo vendrá a jugar a México

La Selección Mexicana está a poco más de un mes de enfrentarse a Portugal en la cancha del Estadio Azteca y la afición estaba ansiosa por saber si Cristiano Ronaldo asistirá a México para enfrentarse al Tricolor y semanas antes de que se lleve a cabo este compromiso se confirmó la presencia del ‘Bicho’ en el Coloso de Santa Úrsula.

Con información de León Lecanda, reportero de ESPN, reveló que Cristiano Ronaldo si realizará el viaje a México para medirse a la Selección Mexicana, además de dar otros nombres de la convocatoria de Roberto Martínez para la Fecha FIFA de marzo, como Vitinha, Ruben Dias, Joao Felix, Joao Cancelo, Diogo Costa y Matheus Nunes.

Después del encuentro ante los portugueses, la Selección Mexicana viajará a Estados Unidos para medirse ante el combinado de Bélgica en el Soldier Field de Chicago, otro rival de peso para México en la Fecha FIFA de marzo.

