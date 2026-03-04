¡Última Hora! Se confirma que Cristiano Ronaldo no jugará ante México en el Estadio Azteca

La participación de Cristiano Ronaldo en el México vs Portugal en el Estadio Azteca corre mucho peligro, pues de confirmarse la información del periodista Fabrizio Romano, la lesión del astro luso lo dejará fuera de acción por un mes.

Fabrizio Romano, el insider más famoso del mundo, comentó que la recuperación de El Comandante es de dos semanas en corto tiempo, pero de cuatro semanas el peor pronóstico, con lo que no estaría a tiempo para la reinauguración del Coloso de Santa Úrsula.

¿Qué dice el club de Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo tiene una lesión en el tendón de la corva, informa su actual equipo el Al-Nassr, por lo que se encuentra en observación y su evolución va día a día, por lo que no se tiene un estimado de cuando regresa a la acción.

“A Cristiano Ronaldo se le ha diagnosticado una lesión en el tendón de la corva después del último partido contra Al Fayha. Comenzó un programa de rehabilitación y estará bajo evaluación diaria”, informaron.

Con este panorama no se sabe si El Comandante estará disponible para el duelo del 28 de marzo entre la Selección Mexicana y Portugal, que se enfrentan para abrir el remodelado Estadio Azteca, que es la sede inaugural de la Copa del Mundo 2026.

A sus 41 años, el atacante se prepara para participar con Portugal en una sexta Copa Mundial. El próximo verano el torneo se juega en Estados Unidos, México y Canadá como coanfitriones.

¿Cuándo vuelve a jugar el equipo de Cristiano Ronaldo?

El siguiente compromiso del Al-Nassr está programado para el próximo sábado 7 de marzo en calidad de local contra el Neom Sports Club en la Jornada 25 de la liga de Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo registra 22 goles en 26 partidos disputados en la actual campaña con el Al-Nassr. También registra cuatro asistencias en lo que va de la Temporada 2025-2026.

El experimentado delantero portugués se ha perdido 10 partidos del actual ciclo futbolístico con los Caballeros de Najd, que lideran la clasificación de la Saudi Pro League con una cosecha de 61 unidades en 24 jornadas, dos puntos más que el Al-Ahli, su más cercano perseguidor.

