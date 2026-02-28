¡INSÓLITO! Cristiano Ronaldo se convierte en el peor tirador de penales en la historia (VIDEO)

Cristiano Ronaldo no tuvo su noche con el Al-Nassr, pues el delantero portugués tuvo en sus pies la oportunidad de conseguir su gol número 966 en su carrera, pero terminó errando el penal ante el Al Feiha, convirtiéndose en el futbolista con más penas máximas falladas en la historia de este deporte.

‘El Bicho’ corrió hacia el balón, hizo unos pequeños pasitos y disparó al poste derecho del arquero rival, pero el astro portugués ajustó mucho su disparo y alcanzó a rozar el metal de la portería para que el balón se fuera por un lado.

Con esta falla, Cristiano Ronaldo llega a 36 penales errados en su carrera, siendo el primer lugar en este rubro, aunque cabe recalcar que para tener este número que mancha sus números, CR7 ha disparado 217 penales.

Cristiano Ronaldo se prepara, camina hacia el balón, hace la Paradinha, dispara y...🤯#SaudiProLeague pic.twitter.com/us1W2M2Zek — FOX (@somos_FOX) February 28, 2026

¿Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para llegar a los 1000?

Cristiano Ronaldo cada vez está más cerca de llegar a su meta y ser el primer futbolista profesional en alcanzar las 1000 anotaciones, marca que podría conseguir antes de que termine el 2026 o hacerlo en la Copa del Mundo.

De momento, el astro portugués presume 965 tantos, así que se encuentra a 35 goles de llegar a su meta, aunque con el penal errado este fin de semana pudo sumar una anotación más a su cuenta, pero el tanto 966 tendrá que esperar.

Aún quedan varias jornadas en la Saudi Pro League antes de que CR7 concentre con la Selección de Portugal para iniciar su participación en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, además de que tendrá dos partidos en la Fecha FIFA de marzo para seguir sumando goles.

We keep growing together! Important win! pic.twitter.com/hsRc9nQk5R — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 28, 2026

¿Cuándo será el siguiente partido de Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr?

El Al-Nassr sigue con paso firme en la Saudi Pro League en busca del campeonato, ya que, después de 24 jornadas, los comandados por el portugués Jorge Jesús se encuentran en la primera posición con 61 puntos, cosecha de 20 victorias, un empate y tres derrotas.

Además, Cristiano Ronaldo y compañía presumen un invicto de diez compromisos sin conocer la derrota. Su siguiente cotejo será en la AFC Champions League, enfrentando al Al-Wasl en los cuartos de final del torneo internacional.

Para poder ser campeones de la Saudi Pro League, el equipo de CR7 necesita mantener el buen ritmo en las diez jornadas restantes, pues el segundo puesto, el Al-Ahli, está a dos puntos de alcanzarlos y un tropiezo los quitaría del liderato.

