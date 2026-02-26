Cristiano Ronaldo se convierte en dueño de un equipo de España y es archirrival del Real Madrid

Cristiano Ronaldo no quiere separarse del futbol profesional y, en el ocaso de su carrera, el delantero del Al-Nassr decidió invertir en un equipo de España que actualmente se encuentra en la Segunda División de ese país, buscando que vuelva a LaLiga de España para enfrentarse al Real Madrid en la próxima campaña.

“Cristiano Ronaldo invierte en el UD Almería como parte del consorcio propietario del club liderado por SMC Group. Adquiere un 25% de las acciones a través de la filial CR7 Sports... Siendo este un importante paso en la continua expansión tanto del club como de la cartera de inversiones del empresario portugués”, se puede leer en el comunicado.

Cabe recalcar que es la primera vez que ‘El Bicho’ invierte en un equipo de futbol profesional, pues como empresario sus primeras acciones y que se mantienen latentes son su cadena de hoteles, marca de ropa, un perfume y su entrada al mundo cinematográfico con la empresa UR-MARV.

Comunicado oficial:



Cristiano Ronaldo invierte en la UD Almería como parte del consorcio propietario del club liderado por SMC Group pic.twitter.com/0hGGWguEc0 — UD Almería (@U_D_Almeria) February 26, 2026

Cristiano Ronaldo comienza a pensar en su futuro fuera del futbol profesional

No es una mentira que el retiro de Cristiano Ronaldo del futbol profesional se acerca, pues el mismo lo ha comentado y este 2026 jugará su último Mundial con la camiseta de Portugal, por lo que CR7 ya busca proyectos a futuro cuando cuelgue los botines.

Es por eso que el astro portugués decidió invertir en el UD Almería, equipo de la Segunda División de España, esto con el fin de no separarse tanto del deporte y volver al país que lo vio triunfar como uno de los mejores jugadores del mundo con el Real Madrid.

Cabe recalcar que el nuevo equipo de Cristiano Ronaldo necesita ascender a LaLiga de España para que ‘El Bicho’ pueda volver a pisar el Estadio Santiago Bernabéu, recinto donde logró varios títulos y fue su casa durante muchos años en su carrera profesional.

Almería pelea por el ascenso a LaLiga de España

Aún falta el final de la temporada pero el Almería está en una gran posición en la tabla general de la Segunda División de España para pelear por el ascenso a LaLiga, con lo que volverían al máximo circuito del futbol profesional.

De momento, llevan 27 partidos disputados en la campaña con 48 puntos, cosecha de 14 victorias, seis empates y siete derrotas, lo que los mantiene en la tercera posición de la competencia.

El nuevo equipo de Cristiano Ronaldo está a dos puntos del primer lugar y la recta final de la temporada en España tendrá muchas emociones, pues una derrota podría poner en peligro el ascenso de los contendientes.

DCO