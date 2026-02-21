Donald Trump le ruega a Cristiano Ronaldo que abandone al Al-Nassr para jugar en Estados Unidos (VIDEO)

Estamos a poco menos de cuatro meses de iniciar el Mundial 2026 y Cristiano Ronaldo sigue preparándose de cara al torneo de la FIFA; sin embargo, Donald Trump le mandó un mensaje al astro portugués rogándole que llegue lo más pronto posible a Estados Unidos, pues para él es el mejor futbolista de todos los tiempos.

“Ronaldo, eres el mejor de todos los tiempos. Te necesitamos en Estados Unidos. ¡Ponte en marcha ya! Te necesitamos rápido", comentó Donald Trump en un video.

Sin embargo, varios aficionados antis de Cristiano Ronaldo tomaron este mensaje como un arreglo para que ‘El Bicho’ gane la Copa del Mundo en este verano, pues hace algunos meses el mismo presidente de los Estados Unidos invitó al delantero del Al-Nassr a una cena en la Casa Blanca.

TE RECOMENDAMOS: Liga MX Atlas remonta en casa al Atlético de San Luis y llega a cuatro victorias en Liga MX

🇺🇸 | Trump: "Ronaldo, eres el mejor de todos los tiempos.



Te necesitamos en Estados Unidos.



¡Ponte en marcha ya! Te necesitamos rápido".

pic.twitter.com/A4OjZUIEkI — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 21, 2026

Cristiano Ronaldo consigue un doblete y está más cerca de los 1000 goles

Cristiano Ronaldo está viviendo los últimos momentos de su carrera profesional y jugando en el Al-Nassr; el astro portugués sigue en busca de llegar a los 1000 goles como futbolista profesional, récord que está cerca de cumplirse para el histórico delantero.

En su último partido con el Al-Nassr, Cristiano Ronaldo anotó doblete para darle la victoria a su equipo y con eso llegó a 964 anotaciones en su carrera profesional. Al delantero portugués solo le faltan 34 goles para llegar a la meta que tiene antes de su retiro.

Si Cristiano Ronaldo continúa anotando goles al por mayor con el Al-Nassr, el dorsal ‘7′ de la selección de Portugal podría llegar a las 1000 anotaciones en la Copa del Mundo del 2026, convirtiéndose en el primer futbolista en la historia en llegar a esta marca.

Back where we belong. Now back to work! 💪🏽 pic.twitter.com/25cSiRvx3a — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 21, 2026

Cristiano Ronaldo se prepara para disputar su última Copa del Mundo en su carrera

La Copa del Mundo del 2026 está a poco menos de cuatro meses de iniciar y las selecciones que ya tienen su boleto asegurado para el torneo que organiza la FIFA afinan los últimos detalles para viajar a Norteamérica en junio próximo.

Esta edición del Mundial será muy especial para Cristiano Ronaldo, pues será la sexta Copa del Mundo que disputa y sería la última para el astro portugués en su carrera, así que su equipo dejará todo en cada partido para darle el título que le falta a su ídolo.

No será sencillo para ‘El Bicho’ y compañía llevarse la Copa del Mundo de regreso a Portugal, pues tendrán que verse las caras ante las mejores selecciones del mundo y en una de esas, si los resultados se dan, podrían encontrarse con Argentina en la fase de eliminación.

DCO