Revisan ya México y FIFA protocolos rumbo al mundial

Rosa Icela Rodríguez y Omar García Harfuch presiden la reunión de seguridad del Mundial de Futbol 2026 con autoridades estatales y miembros de la FIFA, ayer.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno federal sostuvo una reunión de alto nivel con representantes de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) para coordinar los operativos que garantizarán la seguridad durante la Copa Mundial 2026, que México coorganiza con Estados Unidos y Canadá.

El encuentro, convocado por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, fue encabezado por la secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, quien publicó en sus redes sociales: “Junto con mis compañeros del Gabinete de Seguridad, nos reunimos con personal de la FIFA WorldCup para coordinar las acciones que permitan a los visitantes y al pueblo de México disfrutar del Mundial FIFA 2026”.

El Dato: Pese a la violencia desatada por el CJNG, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó que tiene “confianza total en México” para la realización del Mundial 2026.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, detalló que en la sesión se revisaron a fondo los mecanismos operativos que se pondrán en marcha durante el evento, incluidos los protocolos de inteligencia, prevención y despliegue operativo. Explicó que el esquema descansa en la coordinación entre los tres órdenes de gobierno: federación, estados y municipios.

Además de la Segob y la SSPC, a la mesa interinstitucional acudieron el secretario de la Defensa Nacional (Defensa), general Ricardo Trevilla Trejo; el titular de Marina (Semar), almirante Pedro Raymundo Morales Ángeles; el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente; así como funcionarios de seguridad de la Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco —las tres entidades mexicanas sedes de los partidos del torneo— y representantes directos de la FIFA.

En el ámbito de la seguridad aérea, la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) avanza en sus preparativos con miras al torneo. La institución anunció ejercicios de vigilancia aérea en Mérida, Yucatán; enmarcados en la aplicación de la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano.

Las maniobras incluyen despliegues de aeronaves militares, monitoreo radar y protocolos de interceptación y gestión del tránsito aéreo, con el fin de detectar oportunamente vuelos irregulares y afinar la coordinación entre autoridades civiles y militares.

La FAM identificó tres puntos estratégicos de control en la Península de Yucatán: Mérida, Cozumel y la zona MMR-211 —un polígono sobre el Caribe mexicano donde se realizarán patrullajes y monitoreo—, su ubicación es estratégica por su cercanía a rutas comerciales del Caribe, Centroamérica y el Golfo de México.

Durante el Mundial se establecerán zonas de vigilancia reforzada, restricciones temporales de vuelo y protocolos de interceptación para prevenir incursiones de aeronaves no autorizadas o drones cerca de aeropuertos y sedes deportivas.

Uno de los activos clave de la FAM es el Embraer ERJ-145 equipado con el radar Erieye, desarrollado por la firma sueca Saab. Esta aeronave puede detectar múltiples objetivos simultáneamente a cientos de kilómetros de distancia, lo que la convierte en pieza central del dispositivo de seguridad aérea para la Copa de Futbol 2026.

Las autoridades mexicanas trabajan en alinear sus protocolos con los estándares internacionales que la FIFA exige a los países anfitriones, para garantizar que tanto los aficionados extranjeros como la población local puedan vivir el torneo en un ambiente de orden, bienestar y tranquilidad.

Presidenta asegura que será un encuentro pacífico

› Por Yulia Bonilla

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el Mundial de Futbol 2026, que recibirá el país en los próximos meses, se llevará a cabo en condiciones de seguridad y paz, luego de que se han contenido los eventos de violencia desencadenados por el abatimiento del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, ocurrido hace 15 días.

“Está garantizada la seguridad y suficiente vigilancia y revisión para que no pase absolutamente ningún problema, sea un gran Mundial, pacífico y donde los visitantes vengan a divertirse”, sostuvo en su conferencia.

5 Millones de visitantes espera México en el Mundial 2026

La mandataria federal acusó que ha habido quienes intentan asegurar lo contrario por medio de contenidos falsos, pese a lo cual, la FIFA ha reiterado su confianza en que México se mantenga como sede.

“A pesar de que en diversas ocasiones las autoridades de la FIFA han reiterado su confianza en el Gobierno de México para la realización del Mundial, a pesar de que aquí se presentó el trofeo, todavía hay quienes promueven falsedades sobre este evento”, enfatizó Sheinbaum Pardo.

Al respecto, informó que este miércoles se llevó a cabo una reunión entre autoridades mexicanas y el equipo de la FIFA para verificar asuntos de seguridad y movilidad rumbo al Mundial, sobre ello, destacó que las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de Defensa Nacional (Defensa), la de Marina (Semar) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) han trabajado en coordinación con autoridades estatales durante más de un año para mejorar la seguridad en el país.

Respecto a la cancelación de 800 reservaciones en hoteles que, presuntamente, habrían sido hechas con motivo del Mundial, dijo que primero se verificará la veracidad de la información. Sin embargo, puntualizó que ya encargó a la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, y a la coordinadora de los trabajos del Gobierno federal para el Mundial 2026, Gabriela Cuevas, atender el tema.

“Estamos revisando a ver si es cierta, primero, esta información. Y en cuanto la tengamos… Le pedí a Josefina que pudiera revisar, junto con Gabriela Cuevas… y en cuanto tengamos la información, ya les podemos decir completo”, informó la mandataria.

A sólo 98 días del Mundial de Futbol hoteleros reportan 25% de ocupación

› Por Fernanda Rangel

A 98 días de la inauguración del Mundial de Futbol en el Estadio Banorte, la ocupación hotelera en la Ciudad de México se ubica entre 25 y 30 por ciento de los 61 mil 330 cuartos disponibles, afirmó el presidente de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México (AHCM), Javier Puente García.

El representante aseguró que la lentitud en la reserva de habitaciones no es motivo de preocupación, pese a que los boletos para los partidos que se jugarán en la capital comenzaron a ofertarse desde el 10 de septiembre de 2025.

El Dato: La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, planteó en su Bando 1 la regulación de la renta de viviendas en ocupaciones de corta estancia y plataformas de alojamiento, como Airbnb.

“No para nada (no es lento). No todo mundo lo hace tres meses antes”, dijo Puente García en conferencia.

El hotelero dijo que durante las fechas mundialistas se espera el arribo a la Ciudad de México de 1.1 millones de visitantes, entre extranjeros y nacionales, mientras que, durante 2026, el sector turístico capitalino espera un total de 5.5 millones de personas.

El 11 de junio, a las 13:00 horas, las selecciones de México y Sudáfrica disputarán el partido inaugural del Mundial en el Estadio Banorte. Para esa fecha la AHCM prevé una ocupación hotelera de 95 por ciento, con un costo promedio por habitación de cuatro mil pesos.

1.1 Millón de visitantes mexicanos y extranjeros se espera para el Mundial

2,500 pesos es el costo promedio de un hotel confort para la justa mundialista

Para los días posteriores y hasta el 19 de julio, cuando concluye la justa, la asociación estimó que la ocupación podría descender a 85 por ciento, con precios promedio de dos mil 850 pesos por habitación, poco menos de la mitad que en la jornada inaugural.

“Tenemos capacidad suficiente para atenderlo. El Mundial va a ser la gran fiesta; sin embargo, somos una gran ciudad en materia de hospedaje”, dijo.

En cuanto a tarifas por categoría, el costo promedio durante la temporada mundialista varía según la calidad del hotel: el más alto corresponde al gran hotel del tipo urbano, con 15 mil pesos por noche, le sigue el lujo urbano, con seis mil pesos, y el confort urbano, con un promedio de dos mil 500.

En el segmento boutique, el gran turismo de esta clase alcanza nueve mil pesos por noche, el lujo boutique, siete mil y el confort boutique, aproximadamente, tres mil 500 pesos.

También se contemplan los hostales tipo lujo, con un costo de cuatro mil pesos por noche, y los hostales confort, con un promedio de dos mil pesos.

En diciembre, La Razón consultó a una serie de hoteles para conocer sus precios rumbo al Mundial y, actualmente, el precio se duplicó en algunos casos, por ejemplo, el Hotel Aranjuez, ubicado a una cuadra del Metro Viaducto, desde donde se puede tomar la Línea 2 del Metro y luego el Tren Ligero para ir y regresar al Estadio Banorte, una habitación para la noche del 11 de junio cotizada en diciembre de 2025 costaba mil 228 pesos en diciembre y ahora un mes después cuesta dos mil 796 pesos.

A este fenómeno se suman las plataformas de hospedaje, como Booking, Trip Advisor y Airbnb, las cuales también ofrecen espacios rumbo al Mundial, en distintos precios y en diferentes zonas de la capital. Esto, ha sido criticado debido al impulso de la gentrificación y el desplazamiento de habitantes.

Sobre este modelo de negocio, Puente García señaló que existen 54 mil 102 cuartos en 27 mil 51 departamentos; además, cuestionó que este tipo de alojamientos acaparan la vivienda y no se apegan a medidas para garantizar la seguridad del cliente ni para evitar la trata de personas.

SE ABREN ESPACIOS. Puente García aclaró que es incorrecta la versión de que la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) canceló la reserva de 40 por ciento de los dos mil cuartos que tenía contemplados en la ciudad.

El representante de la AHCM explicó que dichas habitaciones fueron solicitadas o contempladas, pero nunca reservadas por una agencia de viajes para la Federación y que, en realidad, se trató de desbloqueos.

“Solamente corregir a Alberto Albarrán Leyva (director general de la AHCM), no fueron cancelaciones, fueron desbloqueos, creo que Alberto no utilizó un término correcto desde el punto de vista de la reserva, porque la reserva nunca existió. Todos los contratos son privados, no tenemos referencias de lo que se ha firmado entre los hoteles y la FIFA”, precisó.

De acuerdo con el representante hotelero, la cifra más cercana a los cuartos liberados para reserva es de mil 300 y que, al tratarse de un desbloqueo y no de una cancelación, no implica ningún costo.

Detalló que el desbloqueo equivale a 1.2 por ciento de los cuartos disponibles en la Ciudad de México, por lo cual no representa un cambio significativo en la capacidad hotelera.

Ayer, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, también afirmó que era falsa la información difundida sobre una cancelación de la FIFA de cuartos de hotel.

“Eso (de las cancelaciones) no es así, no hay cancelaciones masivas rumbo al Mundial, eso es muy importante que lo sepamos, que lo tengamos todos de manera muy transparente.

“Hubo algunas liberaciones de habitaciones como parte de la planeación que tenían algunos países que pensaban que sus equipos iban a quedar aquí en México en los encuentros de futbol, pero no representan ningún problema. No hay cancelaciones de que tengamos hoteles vacíos”, aseveró.

