La Real Sociedad gana la Copa del Rey tras vencer al Atlético de Madrid en penaltis; resumen y videos

La Real Sociedad vence al Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey

La final de la Copa del Rey se definió en tanda de penaltis, en donde la Real Sociedad se consagró campeón tras vencer 4-3 al Atlético de Madrid. El duelo culminó 2-2 en tiempo regular. El cotejo se realizó en el Estadio La Cartuja de Sevilla, España.

La tanda de penaltis arrancó con Unai Marrero deteniendo el cobro a Alexander Sørloth. Carlos Soler marcó para aventajar a la Sociedad. La Araña cobró a media altura y Unai Marrero atajó.

Juan Musso detuvo el impacto siguiente para mantener con vida al Atlético, que marcó uno para abrir su cuenta. La Real puso el segundo vía Luka Sučić.

En tiempo regular anotaron anotaron Ademola Lookman y Julián Álvarez parte del Atlético de Madrid. Mientras que por la Real Sociedad marcaron Ander Barrenetxea y Mikel Oyarzabal.

QUÉ GOLAZO DE JULIÁN ÁLVAREZ PARA EMPATAR 2-2 LA FINAL DE LA COPA DEL REY.



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El duelo arrancó con la Real Sociedad anotando a los 15 segundos. El delantero Ander Barrenetxea sorprendió a más de uno con el conocido gol de vestidor para poner contra las cuerdas a los rojiblancos.

El nigeriano Ademola Lookman, quien ha sido uno de los mejores jugadores del Atlético de Madrid, volvió a responder a las oportunidades del Cholo Simeone e igualó el compromiso a los 19 minutos.

Una vez más Mikel Oyarzabal lideró el ataque de la Real Sociedad y apareció cuando su equipo lo necesitaba. Marcó de penalti al 46′ para regresar la ventaja en el marcador a los Txuri-urdin.

Oyarzabal es un hombre que no le teme a los grandes escenarios. Marcó el único gol en la final de la Copa del Rey de 2021 con la Sociedad, además que con la Selección Española anotó en los últimos minutos en la final de la Eurocopa de 2024 ante Inglaterra para ganar el título.

El Atlético de Madrid igualó el marcador de manera agónica al 83′ gracias al delantero argentino Julián Álvarez. Un zurdazo letal mandó la final de la Copa del Rey al alargue, pues los clubes no pudieron mover la pizarra en el tiempo regular.

Los equipos no se hicieron daño en el tiempo extra, aunque ambos estuvieron con oportunidades de anotar un gol más. Juan Musso, portero del Atleti, tuvo buenas intervenciones para evitar la caída de su arco. Julián Álvarez mandó un balón al poste.

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