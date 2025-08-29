Estadio Azteca y Liga MX defienden al América tras anuncio de juego sin público contra Pachuca

El Estadio Azteca defendió al América luego de que la Alcaldía Benito Juárez anunció que el juego ante Pachuca sería sin público.

Luego de que la Alcaldía Benito Juárez dio a conocer que el partido de la Jornada 7 de la Liga MX entre América y Pachuca se jugará a puerta cerrada, el Estadio Azteca salió en defensa de las Águilas.

Si bien el duelo de este sábado entre Águilas y Tuzos se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de los Deportes, el conjunto capitalino emitió un comunicado en el que desmintió que los de Coapa tengan personal de seguridad.

El Estadio Banorte informa 🏟️ pic.twitter.com/WidhItUZ7L — Estadio Banorte (@EstadioBanorte) August 29, 2025

“Club América no tiene personal de seguridad. Quienes cerraron la calle fueron policías de la CDMX. Esto lo hicieron dado el plan de seguridad de la propia Alcaldía”, se lee en el comunicado del Estadio Azteca.

Eso no fue todo, pues el recinto también advirtió en dicho comunicado que está dispuesto a tomar acciones legales tras el anuncio de que el América vs Pachuca se jugará sin público.

“Ojalá la autoridad rectifique un acto arbitrario. De afectar a la afición, nos reservamos el derecho de emprender acciones legales”, concluye el comunicado del Estadio Azteca.

La Liga MX también respalda al América

La Liga MX también lanzó un comunicado para manifesar su apoyo al América ante esta situación, la cual considera como una arbitrariedad de parte de la Alcaldía Benito Juárez.

La LIGA MX informa: pic.twitter.com/l45nm1ZrAg — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 29, 2025

“La Liga MX lamenta la arbitrariedad cometida por la Alcaldía Benito Juárez consistente en que, sin juicio previo y sin escuchar a las partes, aplica unilateralmente una sanción extralimitada que afecta directamente a la afición”, señaló el organismo.

La Liga MX aseveró que el América tiene todo su apoyo para que el juego de este sábado 30 de agosto contra el Pachuca se realice en las mejores condiciones posibles.

“La Liga MX, conforme a sus facultades y en apego al Reglamento de Competencia, apoyará al Club para que el partido programado para el 30 de agosto se lleve a cabo de la mejor manera posible”, culmina el mensaje del organismo.

