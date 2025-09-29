Momentos de tensión: Terence Crawford es encañonado por un policía y se teme lo peor (VIDEO)

El flamante campeón mundial indiscutido de peso supermedio Terence Crawford vivió momentos de máxima tensión cuando, luego que un policía le apuntó directamente con un arma de fuego durante un polémico incidente que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El intenso momento sucedió cuando, de acuerdo con el reporte policial, el boxeador estadounidense, quien iba a conduciendo un automóvil, fue detenido por elementos policiales por conducción imprudente la madrugada del domingo pasado, pero la situación escaló demasiado rápido al punto que encañonaron a Crawford.

🚨😳 Terence Crawford on the video being pulled over by Omaha Police and held at gunpoint last night following his victory parade.



Mayor of Omaha responded:



•Confirmed he spoke personally with Crawford.



•Called the situation “serious” and stressed the need for trust between… pic.twitter.com/aADXJQUySW — Home of Fight (@Home_of_Fight) September 28, 2025

¿Por qué le apuntaron con un arma a Terence Crawford?

De acuerdo con emitido por autoridades de Omaha, ciudad nativa de Terence Crawford y en donde se suscitó el incidente, los oficiales apuntaron su arma al boxeador porque vieron un arma de fuego en el piso del lado del conductor, además que cuatro personas que viajaban en el carro fueron obligadas a descender de vehículo.

El instante donde encañonan a Terence Crawford fue grabado por uno de los pasajeros y dicho material rápidamente se espació por redes sociales, pues tan solo horas antes el peleador estadounidense fue honrado por miles de personas que asistieron a un desfile en su honor en Omaha.

El video generó movilización por parte del alcalde de Omaha, John Ewing, y el jefe de policía Todd Schmaderer, quienes mandaron el asunto a una investigación en asuntos internos.

Crawford fue citado por conducción imprudente, además que fue de su lado en donde estaba el arma de fuego. Uno de los pasajeros, miembro de su equipo de seguridad, también llevaba un arma, pero todos los ocupantes tenían permiso legal para portar armas, de acuerdo con la policía.

Crawford, homenajeado en su ciudad

Ohama, Nebraska, ha estado realizando homenajes en honor a su peleador Terence Crawford, quien derrotó en semanas pasadas al mexicano Saúl Canelo Álvarez y se convirtió en el nuevo campeón indiscutido de peso supermediano, siendo el único hombre en la historia en ganar títulos unificados en tres categorías de peso diferentes.

La Universidad de Nebraska lo llamó para encabezar la salida del equipo de futbol americano en el famoso “tunnel walk”. Bud lució un jeryser con el número “168”, haciendo alusión a la categoría de peso en donde derrotó al mexicano.

aar