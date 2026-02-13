Alejandro Zendejas no juega ante Chivas; ¿se acerca su salida del América?

A un día del Clásico Nacional ante Chivas se informa que el delantero del América, Alejandro Zendejas, no estará en la cancha del Estadio AKRON, lo que de nuevo genera muchos rumores sobre el futuro del estadounidense en Coapa.

Los reportes llegan en un momento en donde se habla de un supuesto interés del Betis por Zendejas. Sin embargo, la ausencia del atacante azulcrema se debe a que no está al 100% fisicamente. La lesión en el aductor es más seria de lo que parece y estará fuera por dos jornadas.

Alejandro Zendejas no jugó ante el Olimpia, en la vuelta de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup, y ahora se revela que tampoco estará disponible ante Chivas en el Clásico Nacional y estaría ausente ante Puebla en la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX.

‘Zende’ tenía pocas posibilidades de estar listo ante el Club Deportivo Guadalajara, por lo mismo lo guardaron a media semana. Lamentablemente para André Jardine el extremo no se recuperó a tiempo.

Es una sensible baja, pues el seleccionado estadounidense anotó el gol que le dio la última victoria a las Águilas en la Liga MX. Desde su llegada se ha convertido en uno de los mejores jugadores del equipo y con las recientes salidas, así como la baja de nivel de compañeros, es el elemento más peligroso en el eje el ataque.

Ahora, Jardine deberá reemplazar a Zendejas y los jugadores que estén en el terreno de juego deberán responder, en especial Brian Rodríguez, quien está llamado a mostrar el nivel competitivo que fue clave en los campeonatos del club.

Además, se estará a la espera si el brasileño Raphael Veiga puede estar como titular. En los dos partidos pasados en los que ha estado se le vio falto de ritmo, tal vez el acostumbrarse a la altura le está costando, pero podría ser titular ante Chivas.

Incluso se podría dar el debut de Vinicíus Lima, recién llegado del Fluminense, así como de Thiago Espinosa, quien se incorporó al equipo del futbol uruguayo.

El partido Chivas vs América, correspondiente a la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, inicia este sábado 14 de febrero a las 21:07 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de Prime Video.

aar