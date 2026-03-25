¿Cuándo fue la última vez que México jugó en el Estadio Azteca? Fue un partido histórico

El Estadio Azteca históricamente es la casa de la Selección Mexicana y donde se han vivido noches mágicas del equipo Tricolor. La última vez que México disputó un encuentro en la cancha del Coloso de Santa Úrsula, quedó en la memoria de la afición, pues el cotejo nos regaló muchísimas emociones y una remontada épica por parte del conjunto azteca.

Se viene la reapertura del Estadio Azteca con el partido entre México y Portugal; es por eso que recordamos la última vez que la Selección Mexicana pisó la cancha de este recinto, que fue un encuentro ante Honduras, correspondiente a los cuartos de final de la Concacaf Nations League.

Fue un encuentro emocionante en el rectángulo verde del Coloso de Santa Úrsula, pues el Tricolor tenía que remontar un 2-0 para avanzar a la siguiente fase y, gracias a un golazo de tiro libre de Luis Chávez y la anotación de Edson Álvarez en el minuto 111′ de tiempo corrido, México mandó al encuentro al tiempo extra y en los penales se terminó llevando la victoria sobre los hondureños.

¡Fue una noche de dramática remontada! 😤



Incondicionales, ¿se acuerdan de lo emocionante que estuvo nuestro último partido en el @EstadioBanorte?



Hoy en la #MáquinaDelTiempo⌛ recordamos aquel intenso duelo.#SomosMéxico 💚🤍❤️ | @Banorte_mx



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México se llevó la victoria ante Honduras en la tanda de penales

En su último encuentro en el Estadio Azteca, la Selección Mexicana se llevó la victoria en la tanda de penales por marcador de 4-2, aunque se vivió un momento insólito, porque César ‘El Chino’ Huerta tuvo que repetir su penal en tres ocasiones por los adelantamientos del portero, hasta que lo metió.

Además del exjugador de los Pumas, Santiago Giménez, Johan Vásquez y Orbelin Pineda fueron los que se pararon desde los once pasos, convirtiendo el penal por gol para darle la victoria a México, ya que Bryan Róchez y Andy Najar fallaron por parte de Honduras.

Después de eso, el Tricolor se midió ante Panamá, partido en el que ganaron 3-0 para acceder a la gran final de la competencia; sin embargo, en el partido por el título cayeron derrotados a manos de Estados Unidos por marcador de 2-0.

Un amor que trasciende el tiempo, las generaciones y la memoria. ¡Volvemos a nuestra casa! Nuestro @EstadioBanorte, donde hemos estado Siempre a tu Lado. 🥰🏟️



Esta es la convocatoria para nuestros partidos ante Portugal y Bélgica. Presentada por @Banorte_mx. ⚽#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/YbsUG9iTAR — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 19, 2026

México disputará dos partidos en el Estadio Azteca en menos de tres meses

México será el encargado de reinaugurar el Estadio Azteca en su partido ante Portugal, un encuentro que quedará para la historia, ya que el conjunto luso es uno de los favoritos para llevarse el título de la Copa del Mundo este año, además de que trae a varias de sus estrellas para este cotejo.

Después de verse las caras con Portugal, la Selección Mexicana seguirá con su preparación de cara al Mundial, ya que su segundo encuentro del año en la cancha del Coloso de Santa Úrsula será en la inauguración de la Copa del Mundo, cotejo en el que se enfrentan a Sudáfrica el próximo 11 de junio.

Mientras que el tercer cotejo del Tricolor en el Estadio Banorte será ante su rival europeo el 24 de junio, que saldrá del Repechaje de la UEFA, en donde se encuentran Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda.

DCO