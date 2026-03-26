Comité Olímpico determina que sólo mujeres biológicas podrán competir en disciplinas femeninas

El Comité Olímpico Internacional (COI) anunció este jueves que a partir de Los Ángeles 2028, solo mujeres biológicas podrán competir en la categoría femenina del deporte olímpico.

La presidenta Kirsty Coventry afirmó que la medida se basa en criterios científicos y busca garantizar equidad y seguridad en la competencia.

La elegibilidad para la categoría femenina se determinará en primera instancia mediante una prueba de detección del gen SRY, únicamente presente en los hombres biológicos, que deberá dar negativo.

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“El Comité Olímpico Internacional considera que la presencia del gen SRY es fija a lo largo de la vida y constituye una prueba altamente precisa de que un atleta ha experimentado un desarrollo sexual masculino”, se señaló además en un comunicado, en el que se anunció la nueva norma, aprobada en sesión del Comité Ejecutivo.

Se contemplarán “raras excepciones” como atletas con diagnóstico de síndrome de insensibilidad completa a los andrógenos u otras diferencias o trastornos del desarrollo sexual que no se beneficien de los efectos anabólicos o de mejora del rendimiento de la testosterona.

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FGR