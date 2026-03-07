¡Orgullo tricolor! Noel León logra podio en el Gran Premio de Australia en su debut en la F2

El regiomontano Noel León quedó segundo en el Sprint del Gran Premio de Australia de F2.

El piloto mexicano Noel León tuvo un sobresaliente debut en la Fórmula 2 (F2) luego de que se subió al podio en la carrera Sprint del Gran Premio de Australia, cita en la que finalizó en el segundo lugar tras remontar desde la séptima posición.

El volante regiomontano, de Campos Racing, superó correctamente las situaciones adversas que se le presentaron durante la carrera, misma que se vio interrumpida por una bandera roja que reagrupó al contingente.

Después de la reanudación, Noel León rebasó en la vuelta 20 al tailandés Tasanapol Inthraphuvasak, acción con la que aseguró el segundo sitio en el sprint del Gran Premio de Australia de la F2, al quedar ubicado detrás del paraguayo Joshua Dürksen.

Gran remontada de Noel León en la F2

El mexicano Noel León protagonizó una espectacular remontada en el arranque de la F2, lo que le permitió subirse al podio en el Sprint del Gran Premio de Australia.

El piloto de 21 años de edad remontó posiciones desde el arranque de la carrera en el Circuito de Albert Park, en Melbourne, pues a pesar de que largó desde el séptimo lugar en la tercera vuelta ya se ubicaba cuarto, y en el quinto giro dejó atrás a Kush Maini, de India, para tomar el tercer peldaño.

Con su desempeño en Australia, el mexicano Noel León dejó en claro que tiene la capacidad para competir al más alto nivel en la F2, la antesala de la Fórmula 1, que también este fin de semana comienza su actividad de la Temporada 2026.

Con su segundo lugar en el Sprint del Gran Premio de Australia de F2, Noel León compartió el podio junto con el paraguayo Joshua Dürksen y el británico Alex Dunne, quienes acabaron en la primera y tercera posición, de manera respectiva.

La segunda fecha de la F2 se llevará a cabo los próximos 11 y 12 de abril en el Circuito Internacional de Baréin.

¿Quién es el actual campeón de la F2?

El italiano Leonardo Fornaroli es el actual campeón de la F2, esto luego de que cosechó 211 puntos a lo largo de la temporada con el equipo de Invicta Racing.

Actualmente, Leonardo Fornaroli se desempeña como piloto de reserva en la Fórmula 1 para la escudería McLaren.

EVG