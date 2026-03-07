¡Tiembla México vs Portugal! Persona cercana a Cristiano Ronaldo filtra la realidad de la lesión del astro

Una persona cercana a Cristiano Ronaldo filtró la verdad acerca de la lesión que tiene el astro luso y que pone más dudas en cuento al partido entre México y Portugal, que se juega el 28 de marzo en la apertura del remodelado Estadio Azteca.

Sin embargo, la presencia de CR7 pende un hilo y los rumores sobre su ausencia en el Coloso de Santa Úrsula incrementaron luego de las declaraciones del entrenador del Al-Nassr, Jorge Jesús, quien dijo que la lesión del delantero es “más grave de lo esperado”.

“Tras las pruebas, vemos que la lesión que sufrió Cristiano Ronaldo fue más grave de lo esperado. Cristiano viajará ahora a España, al igual que otros jugadores que acudieron a tratamiento tras su lesión. Su lesión requirió tratamiento en Madrid con su terapeuta personal, y esperamos que regrese pronto y ayude al equipo”, explicó el timonel Jorge Jesús.

Además, Cristiano Ronaldo ya no está en Arabia Saudita. El jugador del Al-Nassr se encuentra en Madrid, en donde se dice está trabajando en su recuperación para poder ponerse a punto físico y no llegar lesionado a la Copa del Mundo 2026 con su selección.

Mientras que otra información sugiere que se trata de un viaje para salir de Arabia Saudita, que se encuentra en una zona peligrosa en las últimas semanas, pues en Medio Oriente se han presentado una serie de bombardeos, especialmente en Riad por parte del ejercito iraní.

¿Cuándo vuelve a jugar Cristiano Ronaldo?

El siguiente compromiso del Al-Nassr está programado para el próximo sábado 7 de marzo en calidad de local contra el Neom Sports Club en la Jornada 25 de la liga de Arabia Saudita. Pero El Comandante no jugaría por su lesión y porque no se ha reportado que está de regreso en suelo saudita.

Cristiano Ronaldo registra 22 goles en 26 partidos disputados en la actual campaña con el Al-Nassr. También registra cuatro asistencias en lo que va de la Temporada 2025-2026.

El experimentado delantero portugués se ha perdido 10 partidos del actual ciclo futbolístico con los Caballeros de Najd, que lideran la clasificación de la Saudi Pro League con una cosecha de 61 unidades en 24 jornadas, dos puntos más que el Al-Ahli, su más cercano perseguidor.

aar