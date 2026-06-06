¡Histórico! El mexicano Noel León conquista la Sprint del Gran Premio de Mónaco de F2

El mexicano Noel León gana la Sprint del GP de Mónaco de F2

Se vivió una jornada histórica para el automovilismo mexicano, pues Noel León ganó la Sprint del Gran Premio de Mónaco de F2. Tuvieron que pasar 1,469 días para que el Himno Nacional Mexicano volviera a sonar en el Principado.

Desde Sergio Pérez en Fórmula 1 en 2022 ningún piloto mexicano había ganaba en Mónaco. Es su segundo triunfo consecutivo en el formato corto y se coloca segundo en el campeonato de F2 en su temporada de debut.

Your Sprint Race Podium in Monaco 🏆



1. León 🇲🇽

2. Bilinski 🇵🇱

3. Minì 🇮🇹#F2 #MonacoGP pic.twitter.com/VZTgCP0MPU — Formula 2 (@Formula2) June 6, 2026

El regiomontano Noel León ganó la sprint pasada de F2, en el Gran Premio de Montreal, en donde también hizo historia al convertirse en el primer piloto mexicano en ganar en la categoría.

León vive su primera campaña en F2 y hasta el momento lo está haciendo de maravilla, pues en su debut el 7 de marzo se subió al segundo lugar del podio en la carrera corta del Gran Premio de Australia. Lo hizo remontando de la séptima posición.

¡Vuelve a sonar el himno nacional mexicano en Mónaco! 🇲🇽



Noel León hace un back to back en carrera corta de @Formula2 y se lleva la victoria en una exhibición llena de estrategia y precisión 👏🏼



#MonacoGP pic.twitter.com/lnzBjY6MKv — Mexico Grand Prix 🇲🇽 (@mexicogp) June 6, 2026

Checo, primer mexicano en ganar en Mónaco

Lo de Noel León es sencillamente histórico, pues es el segundo mexicano que gana en Mónaco en cualquier categoría. El primero en hacerlo fue Sergio Checo Pérez, quien lo hiciera en la Temporada 2022 de la Fórmula 1 cuando era piloto de Red Bull.

Un 29 de mayo de 2022 México se paralizó cuando Checo Pérez cruzó primero que nadie la bandera a cuadros en la cita del Principado, que es una de las más prestigiosas a nivel mundial.

El podio de esa cita lo completaron Carlos Sainz Jr., quien corría para Ferrari, en el segundo puesto y el neerlandés Max Verstappen, compañero de Checo en Red Bull, en la tercera posición.

El GP de Mónaco fue la tercera victoria de Checo en la F1. En ese momento superó a la leyenda Pedro Rodríguez como el mexicano con más triunfos en la categoría reina del automovilismo. Rodríguez corrió en F1 entre 1963 y 1971, triunfando en el GP de Sudáfrica 1967 y Bélgica 1970.

aar