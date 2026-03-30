Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 30 de marzo 2026?

Los atletas de Extlón México compiten por el territorio, esta noche se disputan la Villa 360, el mejor lugar para descansar y recuperarse después de las intensas pruebas a las que se enfrentan todos los días.

Antes del juego estelar, los participantes compiten por la ventaja, esa que les da beneficios al final de la semana, rumbo a la eliminación del domingo, por lo que todos quieren tener esta ventaja.

¿Quién gana la Villa 360 de hoy en Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el ganador de la Villa 360 de hoy de Exatlón México sería el equipo rojo, sin embargo, los spoilers no son muy certeros, por que no hay información confirmada, por lo que los fans tienen que esperar a que se transmita el episodio de hoy para conocer al verdadero ganador de esta noche.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los rojos y los azules comentarán la inesperada salida de César Villaluz del programa este domingo. Los rojos estaban convencidos de que el futbolista iba a imponerse sobre los azules e iba a terminar sacando a Adrián Leo, pero la sorpresa se la llevaron en la escuadra escarlata.

Otro tema que será muy comentado por los participantes esta noche es el de las medallas, ya que los rojos sí tenían medallas transferibles, pero prefirieron no usarlas con Villaluz, ya que saben que el final de la temporada está más cerca y quieren ahorrarse lo más posible las medallas que se convierten en vida para más adelante en la temporada. Aunque para los fans esto fue muy cuestionable.

Villaluz ya estaba en un punto en el que extrañaba mucho a su familia, él lo había expresado en varias ocasiones, así que seguramente esta salida beneficiará a los rojos.

Los rojos se han mantenido estables en las últimas semanas, los azules perdieron a Doris del Moral, lo cual les impactó mucho de manera anímica, se están recuperando de este duro golpe.