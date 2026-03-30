¿Quién era la novia de ‘Poli’ Armentano de la serie de Coppola, el representante?

La serie televisiva argentina Coppola, el representante narra la historia de vida de quien fuera el representante del futbolista Diego Maradona durante 18 años, Guillermo Coppola.

Durante esta serie se relatan varios sucesos de la vida llena de lujos, fiestas y polémicas del empresario argentino, incluído el asesinato de ‘Poli’ Armentano, quien era mejor conocido como el Rey de la Noche.

Poli era dueño de las discotecas El Cielo y Trumps, unos de los boliches más exclusivos de la década de 1990 a las que acudía la élite de Buenos Aires, incluyendo políticos, modelos y personas del entretenimiento.

¿Quién era la novia de ‘Poli’ Armentano?

Poli Armentano era conocido por mantener vínculos sin compromiso con diversas mujeres, pero de acuerdo con la información que se conoce mantuvo una relación de dos años con María Fernanda Villar, quien es hija de Quique Villar, quien a su vez es exesposo de Teté Coustarot.

Además, se sabe que cuando fue asesinado tenía una relación con una mujer de nombre Carolina, pero previamente había mantenido una relación oficial con Florencia Berazategui.

Algunas versiones señalaban que este y ‘Zulemita’ Menem mantenían una relación amorosa en secreto, por lo que incluso señalaron como posible actor intelectual del asesinao de Armentano a Carlos Menem Jr.

Sin embargo, tanto Zulema como Poli desmintieron este supuesto romance en repetidas ocasiones, por lo que este nunca pudo ser confirmado.

Guillermo Coppola y Lepoldo “Poli” Armentano ı Foto: Especial

En 2012 María Fernanda Villar emitió una demanda por calumnias e injurias en contra de Samantha Farjat, pues presuntamente la mujer escribió una columna en la revisa “El Guardián” mencionándola.

Asimismo; además de la demanda emitida en el El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 2 de Argentina, por la columna en la que Farjat criticaba a Fernanda por decir que fue novia de Poli Armentano, reclamó resarcimiento por daños y perjuicios.

Poli Anrmentano y Fernanda Villar ı Foto: Redes Sociales

¿Quién era ‘Poli’ Armentano?

Lepoldo “Poli” Armentano era el dueño de dos de los boliches más reconocidos de la década de 1990 en Argentina, por lo que conocía a muchas personas reconocidas en dicho país.

Poli Armentano fue asesinado en abril de 1994, y actualmente existen muchas hipótesis alrededor de su asesinato y de los posibles responsables, pues no se ha determinado a un culpable.

Muchas de estas versiones señalan que la persona que disparó en contra de Armentano fue un sicario enviado por alguien más, por lo que no sólo se desconoce la idenidad del actor material, sino también al actor intelectual.

Lepoldo “Poli” Armentano ı Foto: Especial

La hermana de Armentano señaló que posiblemente había sido asesinado por la negarse a vender sustancias ilícitas dentro de sus boliches, pero no existen pruebas sobre dicha hipótesis.

En otras versiones se señala a Daniel Bellini como el presunto responsable del asesinato de Armentano, pues el dueño de Pinar de Rocha y Poli tenían una rivalidad proveniente de sus negocios; sin embargo, este fue sentenciado a 15 años de prisión luego de asesinar a Morena Pearson.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.