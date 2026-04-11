La separación de Marichelo y Jorge D’Alessio continúa generando conversación en medios y redes sociales, sobre todo tras las declaraciones de la actriz sobre su relación con el famoso.

En medio de los señalamientos de infidelidad que rodean al líder de Matute, usuarios en redes sociales han revivido los mensajes románticos que el cantante compartió meses atrás en sus redes, recordando la etapa en la que la pareja aún mostraba públicamente su amor.

Reviven mensajes románticos de Jorge D’Alessio en medio de escándalo de infidelidad a Marichelo

Marichelo y Jorge D’Alessio eran considerados una de las parejas más estables y favoritas del mundo del espectáculo. La actriz y el intérprete no temían a demostrarse su amor en público, sobre todo en redes sociales, donde compartían fotografías donde se veían muy unidos y varios mensajes amorosos.

Debido a su romanticismo, el público expresó su sorpresa ante el divorcio de los famosos. Es por ello, que usuarios han revivido estas demostraciones de amor.

Por ejemplo, en septiembre de 2025, Jorge D’Alessio publicó en Instagram una fotografía de Marichelo junto a uno de sus hijos, celebrando el cumpleaños de ambos.

“Hoy 24 de septiembre DIOS me bendijo 2 veces! El mismo día nacieron LA MUJER DE MI VIDA y mi hermoso güero!!! LOS AMO con mi vida entera! HAPPY BIRTHDAY mis amores!”, escribió el hijo de Lupita D’Alessio.

La actriz le respondió: “Te amo con toda mi alma mi vida lindo”.

Publicación de Jorge D'Alessio para Marichelo ı Foto: IG jorgedalessio

Además, en mayo de 2025, el líder de Matute compartió un emotivo mensaje dedicado a Marichelo Puente, conmemorando su aniversario. El famoso recordó que su historia comenzó hace 39 años, como amigos y luego como esposos, desde hace 14 años.

“39 años de amigos, 15 años juntos y 14 años de casados, mi vida hermosa, sólo quiero seguir así, como en esta foto, disfrutando la vida a lado de la mujer más maravillosa del planeta, así me quiero ver de viejito a tu lado, bailando, riendo, VIVIENDO! Hoy te amo más que nunca, me haces inmensamente FELIZ! #FelizAniversario #DeTuManosiempre @macpuente”, escribió Jorge D’Alessio junto a una foto donde aparece a lado de su esposa bailando.