¿Cuántos hijos tiene Lionel Messi, cómo se llaman y a qué se dedican?

El futbolista argentino Lionel Messi, quien juega su sexta Copa del Mundo en Norteamérica 2026, tiene tres hijos, producto de su relación con Antonela Roccuzzo, con quien se casó en junio de 2017. Thiago, Mateo y Ciro son los nombres de los vástagos del integrante del Inter Miami.

Los tres apuntan a seguir los pasos de su exitoso padre, pues además de dedicarse al estudio entrenan en las categorías inferiores de la Inter Miami Academy. Se desempeñan en distintas posiciones, pues Thiago, el mayor, juega de mediocampista, en tanto que Mateo es delantero y Ciro juega de defensa.

¿Cuántos años tienen los hijos de Lionel Messi?

Thiago Messi, el mayor de los tres hijos de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, tiene 13 años, pues nació el 2 de noviembre de 2012. Mateo, el de en medio, llegó al mundo el 11 de septiembre de 2015, por lo que actualmente tiene 10 años.

Por su parte, Ciro, el pequeño de la familia Messi Roccuzzo, vio la luz el 10 de marzo de 2018, por lo que recientemente celebró su octavo aniversario de vida.

¿Cuándo se conocieron Lionel Messi y Antonela Roccuzzo?

El futbolista Lionel Messi y la modelo Antonela Roccuzzo se conocieron en 1996 en Rosario, ciudad en la que ambos nacieron. Tenían entre 8 y 9 años en esos momentos.

El contacto entre ambos comenzó por medio de Lucas Scaglia, primo de Antonela y amigo cercano de Messi, luego de que el exastro del Barcelona fue invitado a pasar unos días con la familia de Lucas.

A partir de entonces, el astro del futbol mundial le mandaba cartas a su ahora esposa en las cuales le decía que algún día sería su novia.

Fue hasta 2009 cuando Lionel Messi y Antonela Roccuzzo hicieron público su romance y el 30 de junio de 2017 contrajeron matrimonio en su natal Rosario. En ese entonces todavía no nacía Ciro, el menor de sus tres hijos.

EVG