Giorgina Uzcategui: ¿Quién es, qué pasó con Topuria y por qué se separaron?

Pese a que Giorgina Uzcategui cuenta con una gran base de seguidores en redes sociales, recientemente comenzó a ser más nombrada debido a la publicación que relacionaron con su ruptura con el peleador de la UFC, Ilia Topuria.

Durante la pelea UFC Freedom 250 que se realizó en la Casa Blanca, Ilia Tupuria fue derrotado por Justin Gaethje; además de perder el título de peso ligero, terminó hospitalizo debido a los fuertes golpes que recibió en la cara.

En las peleas que se realizaron como parte de la celebración de cumpleaños del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Topuria recibió varios golpes en el rostro, lo que le provocó una inflamación que hizo que su ojo quedara prácticamente cerrado durante el combate.

Además de estar en los comentarios de los seguidores de la UFC por las lesiones y la pérdida del título, Tuporia también ha sido muy mencionado por la publicación de Giorgina Uzcategui.

¿Quién es Giorgina Uzcategui?

Giorgina Uzcategui es una empresaria y creadora de contenido velezolana de 30 años de edad que tiene una hija con el peleador de artes marciales hispano-georgiano Ilia Tupuria.

Luego de que se diera a conocer que el luchador podría tener lesiones oculares, su exesposa compartió un fragmento de la Biblia que sus seguidores interpretaron podía aludir a lo que ocurrió con Topuria.

Publicación de Giorgina Uzcategui ı Foto: Captura de pantalla

Giorgina Uzcategui aparece en la película de “El Matador” en la que se cuenta la historia de vida del español, con quien compartía momentos de su vida desde antes por medio de redes sociales.

Uzcategui estudió Administración de Empresas en el Miami Dade College, y es CEO de la empresa Future & Energy; además, gestiona Future & Alakaline Water y Future Home Restoration.

También es embajadora de la Fundación Semillas de Vida que tiene sede en Miami y se dedica a brindar “recursos y apoyo a las víctimas de abuso verbal, físico y sexual, así como de explotación sexual.”

Luego de comenzar a salir desde 2021, Giorgina Uzcategui e Ilia Tupuria se separaron en 2025 y oficializaron su ruptura en 2026 cuando llegaron a un acuerdo extrajudicial luego de que la venezolana señalara al peleador por malos tratos.

Además, ambos peleaban la custodia de la hija que comparten, pero lograron llegar a un acuerdo por lo que Giorgina retiró las acusaciones y pudieron establecer los términos relacionados con la custodia de la menor.

Actualmente Giorgina comparte en redes sociales algunos momentos junto a su hija y de su vida, además de algunas colaboraciones que hace con diversas marcas de joyería y moda.

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