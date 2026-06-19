Aficionado coreano narra su triste experiencia en el baño durante el juego ante México en el Mundial 2026 (VIDEO)

Un aficionado surcoreano narró cómo vivió el duelo entre su selección y México en Guadalajara en el Mundial 2026.

Un aficionado de Corea del Sur narró en un video la experiencia que tuvo en el Estadio Guadalajara durante el juego de su selección ante México en el Mundial 2026, duelo que el Tricolor ganó 1-0 con gol de Luis Romo, el cual no pudo ver el seguidor asiático porque justo en ese momento estaba en el baño del recinto.

“Era la primera vez en mi vida que veía un Mundial en un estadio y pensé ‘éste será un recuerdo para toda la vida’”, comienza el relato del surcoreano, quien señaló que al medio tiempo del cotejo se levantó de su lugar para ir al sanitario.

La burla de los mexicanos al fan coreano tras el gol de Luis Romo

Justo cuando hacía sus necesidades, el fan de los Tigres de Oriente escuchó el escandaloso gritó de gol de los aficionados mexicanos tras el tanto de Luis Romo en los primeros momentos de la parte complementaria.

"Metieron gol cuando estaba orinando. Los mexicanos en el baño empezaron a gritar al verme ‘Coreano ya probó el chile nacional’, ‘Coreano ya probó el chile nacional’. O sea yo probé el chile nacional en el baño, literalmente. Me sentía muy mal porque me perdió el único gol de mi primer Mundial en vivo”, narró con un dejó de nostalgia el seguidor de la selección asiática.

Sin embargo, el fan surcoreano tomó lo ocurrido con humor e incluso bromeó con que no pudo probar el chile nacional por estar ocupado con el suyo.

“No pude probar el chile nacional en vivo por estar ocupado con mi propio chile. ¡Qué triste! Pero, felicidades", dijo al final del video, reconociendo la victoria de los dirigidos por Javier Aguirre.

México clasifica tras victoria sobre Corea del Sur

El 1-0 sobre Corea del Sur le permitió a México asegurar de manera anticipada su presencia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, además de que amarró el primer lugar del Grupo A.

Independientemente del resultado en la tercera jornada ante Chequia, la Selección Mexicana ya no puede bajar del primer puesto debido a que el primer criterio de desempate es el resultado directo entre los selecciones.

Al caer ante el Tricolor, los Guerreros Taegeuk ya no pueden rebasar en la clasificación al conjunto dirigido por Javier Aguirre, que disputará su cotejo de dieciseisavos de final en el Estadio Azteca.

EVG