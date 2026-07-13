Cata Domínguez se retira del futbol, ¿Cuál es el verdadero motivo?

Julio César ‘Cata’ Domínguez es un experimentado defensa central mexicano y uno de los futbolistas más longevos de la historia reciente de la Liga MX, quien tras 20 años como jugador, anunció su retiro tras concluir su vínculo contractual con el Atlético de San Luis.

El atleta agradeció a las instituciones por las que pasó y compartió su deseo de disfrutar más tiempo con su familia en esta etapa donde le pone fin a su carrera como profesional.

“Ya terminé mi contrato con Atlético San Luis y pienso retirarme. Quiero que sepan cómo está mi situación. Estoy contento después de tantos años de trabajo y de disfrutar el futbol. Agradezco poder estar con mi familia y en paz, y todo lo que me dio el futbol”, comentó.

La verdadera razón por la que Cata Domínguez se retira

El famoso aclaró que no estaba cerrado a la posibilidad de seguir si se presentaba alguna oportunidad, pero al no ser el caso, optó por retirarse.

“Estaba esperando si salía alguna oportunidad, pero conscientemente creo que ya me voy a retirar. Estoy en una etapa en la que estoy con mi familia. Fueron tres años viajando entre Ciudad de México y San Luis, y ya tomé la decisión de retirarme”, contó.

Cata Domínguez habla de su retiro oficial; se va agradecido, en especial por el título con Cruz Azul ⚽ pic.twitter.com/xH1Dutjeex — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) July 12, 2026

Agregó: "Agradezco a las instituciones en las que estuve, especialmente Cruz Azul y San Luis, por el apoyo y el trabajo recíproco. Me siento agradecido con Dios y con mi familia por todo el esfuerzo de tantos años. Me voy contento después de más de veinte años de trabajo; ahora apoyo a mis hijos en sus proyectos deportivos”.

Cata Domínguez también mencionó que ya cuenta con un título como director técnico y ha realizado cursos en espera de una oportunidad laboral, aunque también se ha diversificado, pues actualmente en empresario gastronómico con un restaurante de mariscos en CDMX.

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