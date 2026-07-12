Cristo Fernández, famoso por interpretar a Dani Rojas en la serie Ted Lasso, cumplió su sueño de jugar futbol profesional al debutar este sábado con un equipo estadounidense.

Su primera aparición ocurrió en un partido contra New Mexico United, dentro de la USL League One Cup, noticia que ha acaparado titulares y llamado la atención de sus fans. Por ello, entre los usuarios de redes sociales surge interés por conocer sobre el club al que pertenece el actor jalisciense.

¿Dónde juega Cristo Fernández, actor de Ted Lasso que debutó en el futbol?

Cristo Fernández juega actualmente con El Paso Locomotive FC, un club fundado el 1 de marzo de 2018 en El Paso, Texas. El equipo compite en la USL Championship, que es considerada la segunda división del futbol estadounidense.

El nombre del equipo surgió de un concurso público en el que “Locomotive” resultó la opción ganadora. El club disputa sus partidos en el Southwest University Park, un estadio con capacidad para 7 mil 500 espectadores, originalmente construido para béisbol y compartido con los El Paso Chihuahuas de ligas menores.

Cristo Fernández porta la camiseta número 91 de El Paso Locomotive FC. El equipo tiene integrantes de diversas nacionalidades, incluyendo futbolistas mexicanos, argentinos, dominicanos, salvadoreños y estadounidenses.

Cristo Fernández porta la camiseta número 91 del equipo de futbol El Paso Locomotive ı Foto: IG uslchampionship

Este equipo de futbol se mantiene activo en redes sociales, donde promociona sus camisetas exclusivas para que sus seguidores las porten con orgullo durante los partidos. Uno de los modelos que fue lanzado hace unos meses, en mayo de este año, fue el Papel Picado Kit.

El jersey se agotó en pocos días en el sitio web de El Paso Locomotive FC pues, como su nombre lo indica, el diseño evoca al tradicional papel picado que se usa en México durante las celebraciones de Día de Muertos.

Cristo Fernández fue parte de los videos promocionales de la camiseta.

Otro modelo que llama la atención es la camiseta de Flor de Cempasúchil y algunas otras playeras de algodón en color azul marino y gris, tonos representativos del equipo estadounidense.

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