A dos días de la final, Nueva York sufre de contaminación

Con el sol obstruido por la bruma, los jugadores de España practicaron al aire libre en el norte de Nueva Jersey, dos días antes de la final de la Copa Mundial de Norteamérica 2026, mientras las condiciones eran peligrosas por el humo de los incendios forestales en Canadá.

Se desconoce cuán intenso fue el entrenamiento que realizó España, pues los miembros de la prensa sólo pueden observar los primeros 15 minutos de lo que estaba programado como una sesión de una hora en el municipio de East Hanover.

El Dato: Los científicos han contabilizado al menos mil toxinas en el humo de las conflagraciones, de acuerdo con el toxicólogo Luke Montrose.

Por su parte, Argentina permaneció en el área de Atlanta para entrenar menos de 24 horas después de remontar a Inglaterra para alcanzar la final por segundo Mundial consecutivo. Marietta, Georgia, está lo suficientemente al sur como para evitar los efectos del incendio, que el viento está empujando hacia el sureste desde el norte de la provincia canadiense de Ontario, lo que activó advertencias desde el norte de Estados Unidos hasta el noreste del país.

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Las autoridades instaron a la gente a permanecer en interiores o a usar mascarillas al aire libre, ya que la calidad del aire alcanzó niveles de entre insalubre y peligrosa, lo que significa que es perjudicial para cualquiera, independientemente de sus condiciones de salud. Expertos manifestaron su preocupación por realizar prácticas al aire libre ante esta situación.

“Estos son deportistas de alto nivel que mueven mucho aire a través de sus pulmones durante cada práctica y en cada partido, y realmente no deberían estar entrenando afuera si los niveles de calidad del aire están en rangos peligrosos por contaminación relacionada con los incendios forestales”, advirtió la doctora Courtney Howard, médica de urgencias y también funcionaria de la Global Climate and Health Alliance.

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“Ese es el momento de programar una práctica bajo techo. Podrías ponerles una mascarilla N95, pero tratar de asegurarte de que la mascarilla de todos esté bien ajustada, sospecho que no es la mejor opción. Yo iría a buscar una instalación intramuros con aire acondicionado que sea un refugio de aire limpio”, agregó.

Los mensajes enviados a la FIFA y a la Real Federación Española de Futbol para preguntar si eso se consideró o si era posible, no recibieron respuesta inmediata. Se espera que el humo se disipe del área mucho antes de la final del domingo en East Rutherford, Nueva Jersey, a las 15:00 horas locales.

La calidad del aire en East Hanover, ayer, comenzó siendo “insalubre” temprano por la mañana, pero se fue limpiando, de modo que a media tarde era simplemente “insalubre para grupos delicados”, según el sistema de monitoreo Air Now de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.

La contaminación por partículas en Nueva Jersey fue más de siete veces superior al estándar de la Organización Mundial de la Salud. El pronóstico prevé una mejora a “moderada” para el próximo domingo.

El humo de los incendios forestales (que se están generando y propagando más en Norteamérica a medida que la Tierra se calienta) afecta a casi todos los sistemas del cuerpo y mata a decenas de miles de personas al año, de acuerdo a lo que muestran numerosos estudios médicos.

Ataca al cuerpo de inmediato, disparando los casos de asma y aumentando las salidas de ambulancias en cuestión de horas. El humo puede desencadenar inflamación en distintas partes del cuerpo, afectando a menudo los puntos más débiles de una persona, lo que luego puede derivar en distintos efectos de un sistema inmunitario que intenta combatir un irritante nocivo, indicaron al respecto médicos y científicos.

Por otra parte, el presidente argentino Javier Milei negó que vaya a asistir a la gran final, y atribuyó su ausencia a una superstición.

En su lugar, verá el partido del domingo desde su casa, donde ha observado los siete cotejos anteriores del campeón defensor en el torneo, todos triunfos. En un intento por ayudar a que el seleccionado de su país asegure el título, añadió que también usará la misma chaqueta gruesa que ha vestido en las otras victorias de los dirigidos por Lionel Scaloni.