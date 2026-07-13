¿Quién es Iván Barton, el árbitro para el partido España vs Francia?

El Mundial ya se encuentra en su recta final, y en uno de los dos partidos de semifinales el árbitro Iván Barton será el encargado de vigilar que el reglamento del torneo se está cumpliendo durante el partido de España contra Francia.

Con la finalidad de garantizar que el partido de semifinales entre las dos selecciones europeas es justo para ambos países, Iván Barton será quien determine las infracciones o faltas cometidas en el campo.

El partido de España contra Francia se disputará el martes 14 de julio en el Estadio de Dallas a las 13:00 horas, y este posiblemente tenga a figuras del futbol reconocidas en ambos equipos.

The match officials for @FIFAWorldCup match 101 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) July 12, 2026

¿Quién es Iván Barton?

Iván Arcides Barton Cisneros nació el 27 de enero de 1991 en Santa Ana, Salvador, tiene 35 años de edad, mide 1.70 metros y ha arbitrado partidos internacionales desde el 2018.

En el Mundial de este 2026 el árbitro salvadoreño fue quien expulsó al seleccionado de Paraguay, Miguel Almirón, tras aplicar la ley Prestianni o ley Vinicius, pues esta indica que cualquier jugador que se tape la boca al encararse a otro futbolista puede ser sancionado con una tarjeta roja.

🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️

🗣️ 📺 AFTER REVIEW 📺 🗣️

🗣️ 🔟 NUMBER 10 🔟 🗣️

🗣️ 🇵🇾 PARAGUAY 🇵🇾 🗣️

🗣️🫢 COVER HIS MOUTH 🫢 🗣️

🗣️ 👨🏼‍⚖️ DECISION IS 👨🏼‍⚖️ 🗣️

🗣️ 🟥 RED CARD 🟥 🗣️

🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️ pic.twitter.com/3xPy206QOQ — Vert (@VertStabs) July 12, 2026

En 2023 Iván Barton fue señalado por la prensa de Honduras por el partido que disputaron contra la Selección Mexicana de la Nations League, pues aseguraron que este favoreció a México.

Iván Barton es árbitro de la Federación Salvadoreña de Futbol desde enero del 2010 hasta la actualidad; además, fue árbitro invitado en la J1 League de Japón como parte de un intercambio profesional de árbitros en proceso de mentoría en 2025.

NO IMPORTA LA ESTATURA

El árbitro Ivan Barton pita la Semifinal FRANCIA vs ESPAÑA. El salvadoreño mide 1.69m y dirige su 4 juego en el Mundial, antes pitó Turquía vs Paraguay, Japón vs Suecia y Suiza vs Colombia. Fue el primero en aplicar la roja de Almirón por taparse la boca pic.twitter.com/ffUNQr7Nhi — Jose Borda (@Borda_analista) July 13, 2026

De acuerdo con el perfil de LinkedIn del árbitro, se desempeña como árbitro internacional de la FIFA desde el 2018, y es el encargado de liderar los encuentros de alto nivel internacional para garantizar que el reglamento sea debidamente aplicado.

Además de estar presente este 2026, Iván Barton también fue árbitro en la Copa Mundial Catar 2020, por lo que la de este año fue la segunda vez en la que estaba presente en un Mundial.

Fuera del ámbito deportivo, el árbitro internacional fue profesor auxiliar de Química Orgánica en la Universidad de El Salvador de 2015 a 2017, y es propietario de La Sanateca Embutidos desde enero del 2020.

📺 PARA LOS DETRACTORES DEL VAR:



❌️Ivan Barton pita penal en el minuto 96 a favor de Jamaica, dicha pena máxima podría dejar a Curaçao fuera de su 1er mundial.



🎉La fiesta en la TV de Curaçao con la decisión de NO penal es otro rollo.



📺 Para esto vino el Var. pic.twitter.com/2v2Dkpbzkm — Mr. Asubío (@MrAsubio) November 20, 2025

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.