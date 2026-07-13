César Arturo Ramos, el árbitro mexicano, queda fuera del Mundial 2026

Aunque se esperaba que en el Mundial 2026 los árbitros mexicanos tuvieran una participación destacada, parece ser que la FIFA no confía de todo en el nivel de los silbantes el país, por lo que César Arturo Ramos quedó fuera del Mundial 2026.

Con solo dos participaciones, el público queda lleno de extrañeza por la salida del sinaloense, a pesar de que gran parte del torneo se jugó en México, que fue sede junto con Estados Unidos y Canadá.

Termina el Mundial para César Ramos

A pesar de no haber quedado seleccionado para los Octavos de Final del Mundial 2026, se esperaba que para los Cuartos o Semifinales, César Ramos tuviera participación, al ser uno de los grandes representantes del arbitraje mexicano.

En su participación en el Mundial, el debut de Ramos fue como árbitro central en el partido Irán vs Nueva Zelanda, correspondiente a la fase de grupos.

Durante la participación, el mexicano mostró un buen control del juego y tuvo decisiones que en su mayoría, fueron consideradas correctas y estuvieron bien valoradas por la FIFA.

Posteriormente, Ramos fue designado para el duelo Escocia vs Brasil, uno de los partidos más atractivos de la primera fase. A pesar de estas designaciones iniciales y su experiencia, Ramos no fue considerado para octavos de final ni cuartos, quedando fuera de las fases decisivas.

DE REGRESO

Cesar Ramos ya no tendrá designaciones en el Mundial y en las próximas horas regresará a México luego de haber dirigido solo 2 partidos. pic.twitter.com/neWkuS1wJK — david medrano felix (@medranoazteca) July 13, 2026

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