Equipos de la Expansión MX unen fuerzas para protestar en contra de la FMF por el ascenso y descenso

El ascenso y descenso en el futbol mexicano desapareció desde hace ya algunos años, pero en las normas se especificaba que después de un tiempo se volvería a tocar el tema para decidir si se reinstauraba esta modalidad en el torneo. Sin embargo, previo al arranque del Apertura 2026, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) plasmó en el reglamento que el ascenso y descenso desaparecen por completo en el balompié azteca.

Tras darse a conocer esta noticia, varios equipos de la división de plata del futbol mexicano no quedaron tan contentos con la decisión y unieron fuerzas para protestar en redes sociales por este tema, dejando en claro que esta problemática ya se está tratando en los juzgados. Clubes como los Leones Negros, el Cancún FC, los Mineros de Zacatecas y el Atlético La Paz son algunos de los que publicaron un comunicado hablando del ascenso y descenso.

El mérito deportivo le da sentido al fútbol.



No estamos de brazos cruzados. Ya defendemos ante las instancias competentes el derecho al ascenso y descenso porque un fútbol donde ganar no abre puertas y perder no tiene consecuencias empobrece a todos.



Este es nuestro mensaje. pic.twitter.com/I3g7bVWsB7 — Leones Negros de la UdeG (@LeonesNegrosCF) July 17, 2026

COMUNICADO OFICIAL.



El futbol es de TODXS pic.twitter.com/P5b2oCIgKb — Cancún FC (@cancun_fc) July 17, 2026

El ascenso y descenso desaparece y también la multa del último lugar

Después de que desapareció el ascenso y descenso de la Liga MX, la Federación Mexicana de Futbol incluyó una multa económica para el último lugar de la tabla del torneo, con el fin de utilizar este recurso para crecer la liga de Expansión MX.

Lamentablemente, para este torneo, se eliminó por completo el ascenso y descenso, además de la multa, así que no habrá premio para el mejor equipo de la liga de Expansión, que sería subir a la máxima categoría, ni tampoco se castigará al peor equipo de la campaña en la Liga MX, dejando a un lado el crecimiento del futbol mexicano.

Hasta que no haya una decisión final en los juzgados, la decisión de no tener ascenso y descenso se mantendrá en el futbol mexicano y este Apertura 2026 podría ser uno de los torneos más flojos en caso de que algunos equipos arriben a la mitad de la temporada sin posibilidades de liguilla.

Sale Mineros ahora también. pic.twitter.com/McAHrCu4Ja — Cántalo Camacho (@CantaloCamacho) July 17, 2026

La única manera de subir a primera división será pagando el lugar en el máximo circuito

Terminando el Clausura 2026, el Mazatlán dejó de pertenecer a la Liga MX después de desaparecer y en su lugar llegó un club histórico en el futbol mexicano, el Atlante, el cual pasó más de una década en la liga de plata y fue hasta el 2026 cuando lograron su plaza en el máximo circuito.

De ahora en adelante, la única manera de que un equipo de la Liga de Expansión MX pueda instalarse en la Liga MX será pagando su lugar en el torneo, además de esperar a que alguno de los clubes que conforman el certamen local decida dejar de participar para tomar su lugar.

El Atlético de San Luis fue el último equipo en ascender deportivamente a la Liga MX, que fue en 2019 cuando fueron campeones de la segunda división y lograron volver al máximo circuito.

DCO