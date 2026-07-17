¿La final del Mundial 2026 ya está escrita, aficionada muestra el libro que revela al campeón del torneo?

A solo días de que se lleve a cabo la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, una aficionada mostró un libro que se publicó antes de que iniciara el torneo, el cual plasma una historia de la posible final del torneo internacional; sin embargo, la sorpresa aquí es que los dos finalistas del cuento para niños son La Roja y la Albiceleste.

En el libro que mostró la fan, cuenta que el partido por el título de la Copa del Mundo se definirá en los últimos minutos del encuentro por marcador de 2-1 y la Selección de España será la que marque el último tanto para levantar el título en Nueva York. El video comenzó a generar muchísimas interacciones por la peculiar coincidencia con la vida real.

CURIOSO. Encuentran un libro infantil en EEUU publicado hace meses, que desveló la final del MUNDIAL 2026 entre España 🇪🇸 y Argentina 🇦🇷.



El marcador sería de 2-1 a favor de ESPAÑA. pic.twitter.com/3EnVDinKaD — SantinoCripto® (@SantinoCripto) July 17, 2026

Argentina y España se enfrentan por segunda ocasión en la Copa del Mundo

La final de la Copa del Mundo 2026 tiene una historia detrás bastante peculiar por lo ocurrido con la foto entre Lamine Yamal y Lionel Messi cuando el futbolista de 19 años apenas era un bebé recién nacido. Además de que es un encuentro para la afición del Barcelona, al tener al pasado y presente del club en la cancha.

Argentina y España tienen una rivalidad muy joven en la Copa del Mundo con solo un enfrentamiento, el cual se dio en la edición de Inglaterra 1966 cuando se midieron en la fase de grupos, compromiso que se llevó la Albiceleste por marcador de 2-1 con dos goles de Luis Artime; por parte de La Roja descontó José Martínez Pirri.

Esta será la segunda ocasión en la que se vean las caras en el torneo internacional y será para definir al campeón del certamen, un partido de matar o morir, pero que también quedará para la historia al ser el último encuentro de Lionel Messi en Copas del Mundo.

La FIFA prepara un evento nunca antes visto para la final del Mundial

Todo está listo para que Argentina y España se vean las caras en la cancha del Estadio Nueva York/Nueva Jersey para definir al campeón de la Copa del Mundo 2026, pero la FIFA tiene preparado un evento que nunca se ha visto en la historia del deporte.

Con un show previo al arranque del encuentro y otro más al medio tiempo, Gianni Infantino y su equipo quieren que la afición se divierta con un evento lleno de artistas como Justin Bieber, Post Malone, BTS, Shakira, entre otros.

La ciudad de Nueva York espera recibir a miles de turistas que viajan al noroeste de los Estados Unidos para vivir la fiebre mundialista en el último día de actividad.

DCO