Exigen indagar contratos que otorgó la Cuauhtémoc

El Congreso de la Ciudad de México aprobó un punto de acuerdo para que la Secretaría de la Contraloría General y la Auditoría Superior local indaguen los contratos que la alcaldía Cuauhtémoc, de Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, entregó a tres empresas de Grupo Meor y que suman más de 97 millones de pesos.

Con 36 votos a favor y 13 en contra, los legisladores avalaron la propuesta presentada por la diputada de Morena, Leonor Gómez Otegui, quien en Tribuna exigió a la edil opositora una aclaración sobre los recursos entregados a las empresas Carbonusa, S.A. de C.V., Desarrollo Urbano y Suministro Tecnova, S.A. de C.V., y Alianza Comercialización y Construcciones, S.A. de C.V., mediante licitaciones simuladas, adjudicaciones directas y concursos sin competidores.

EL DATO: GRUPO MEOR concentra al menos 70 empresas, entre ellas Carbonusa, Tecnova, Alianza y Terrenos Estratégicos, las cuales están conectadas por apoderados legales.

“Solicito a esta soberanía que aprobemos de urgente y obvia resolución este punto de acuerdo para que se investiguen a fondo estos contratos, que se revisen los vínculos de la alcaldesa con el Grupo Meor, que explique por qué las mismas personas se llevan el presupuesto de la gente”, expresó la legisladora mientras las bancadas oficialistas mostraron letreros con la leyenda: “No a la Estafa Maestra en Cuauhtémoc”.

TE RECOMENDAMOS: Registra la Sedesa 140 casos activos Reportan en CDMX fallecimiento de una niña por sarampión

Empresas ligadas al Grupo Meor obtuvieron en 2025 cerca de 98 millones de pesos por parte de la alcaldía Cuauhtémoc y en al menos tres casos compitieron entre sí ı Foto: Especial

El pasado 26 de enero, La Razón informó que las tres firmas antes mencionadas obtuvieron el año pasado 16 contratos por parte de la alcaldía Cuauhtémoc por un monto de 97 millones 805 mil 584 pesos.

De acuerdo con los contratos consultados en la Plataforma Nacional de Transparencia, del total de recursos entregados, la demarcación de Rojo de la Vega Piccolo entregó en tres contratos seis millones 831 mil 486 pesos a Desarrollo Urbano y Suministro Tecnova, S.A. de C.V., y Alianza Comercialización y Construcciones, S.A. de C.V. Las dos compitieron con Carbonusa, S.A. de C.V., en licitaciones simuladas, pues comparten socios.

Las diputadas del PAN, Frida Guillén Ortiz y Lizzette Salgado Viramontes, defendieron a Rojo de la Vega Piccolo y criticaron el punto de acuerdo. Además, coincidieron en que no hay irregularidades.

“La petición se basa solamente, así como lo acabo de mencionar, en una nota periodística, sin que se demuestre alguna irregularidad real con documentos o una investigación previa pertinente por parte de quienes presentan este punto de acuerdo”, dijo la primera.

Los registros mercantiles consultados evidencian que entre los apoderados legales que comparten las tres firmas están Raymundo Guzmán Corroviñas y Jimena Estela Arribas Villegas; en tanto, Rudy Aarón Abad Madrigal lo es de Alianza y funge como presidente suplente del Consejo Administrativo de Carbonusa.

ESCANEA EL QR para conocer más sobre este caso ı Foto: La Razón

Asimismo, Gerardo Castañeda Zuluaga aparece como apoderado legal de Alianza y Alberto Saltillo Martínez, de Desarrollo Urbano. Los dos están ligados con otra empresa: Terrenos Estratégicos, S.A. de C.V., pues el primero es apoderado legal y el segundo, representante.

Este diario informó que Terrenos Estratégicos tiene como socio a Javier Camarena Camarena, presidente del Consejo de Administración de Carbonusa y quien fundó Grupo Meor junto con Alberto Bessoudo Sustiel e Iser Rabinovitz Stern.

Mediante este esquema, Alianza obtuvo el contrato AC/033/2025, por cuatro millones 796 mil 486 pesos, para la adquisición de cemento y otros materiales, así como el AC/036/2025, por 435 mil pesos, por la obtención de herramientas. Mientras que Desarrollo obtuvo el contrato AC/CPS/031/2025 por un evento del Día del Niño y la Niña, por 1.5 millones de pesos.

La participación de las empresas en al menos tres licitaciones fue contraria a lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios, que prohíbe dar contratos a firmas que comparten socios o representantes legales.

En total, la alcaldía entregó 43.6 millones de pesos por licitación pública, 45.5 millones de pesos por adjudicación directa y 8.6 millones de pesos, por invitación con un competidor o sin éste. Todo para las tres firmas de Grupo Meor.

Los diputados de Morena Paulo García González y Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra arroparon la propuesta del punto de acuedo de su par y afirmaron que las autoridades deben indagar este caso.

“La Estafa Maestra ha dejado de ser un oscuro capítulo del pasado nacional para convertirse, lamentablemente, en el modus operandi con el que hoy se gobierna la alcaldía Cuauhtémoc”, dijo Gómez Otegui.

Rechazan indagatoria. Las bancadas oficialistas, que son mayoría en el Congreso, avalaron investigar a la alcaldía Cuauhtémoc, pero rechazaron el punto de acuerdo suscrito por la panista, Laura Álvarez Soto, para que la alcaldesa de Azcapotzalco, Nancy Núñez Reséndiz, envíe un informe y comparezca por la adquisición, en 2025, de pantallas, muebles y gorras por un monto cercano a los tres millones de pesos, de acuerdo con Reporte Índigo.

La propuesta de la legisladora planteaba que la Contraloría indague y sancione “posibles actos alejados del buen gobierno cometidos por la alcaldesa” y todos los funcionarios involucrados.