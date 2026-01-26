La Cuauhtémoc da 97 mdp a empresas con las que se simulan concursos

La alcaldía Cuauhtémoc, que encabeza Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, entregó más de 97 millones de pesos a una red empresarial del Grupo Meor mediante licitaciones simuladas, adjudicaciones directas y hasta concursos sin competidores.

Originario de Jalisco, el Grupo Meor abarca al menos a una decena de empresas del ramo inmobiliario (Inmobiliaria Meor, S.A de C.V.), de la construcción, petrolero y minero (Carbonusa, S.A. de C.V.) y hasta en el negocio de las rentas de estancia cortas (Uliv, nombre comercial de Miksatuksa, S.A.P.I. de C.V.), como la plataforma Airbnb.

El Dato: En 2014, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, una de las empresas fundadoras de Carbonusa, Enermusa, S.A.P.I. de C.V., consiguió concesiones de exploración minera.

La alcaldía Cuauhtémoc es donde hay más Airbnb de toda la capital mexicana y donde más se ha denunciado el auge de la gentrificación.

El 4 de abril de 2025, la administración local lanzó la invitación restringida AC/033/2025 para la adquisición de cemento, productos de cemento, cal, yeso, productos de yeso y otros productos minerales no metálicos. Todo ello serviría para dar mantenimiento a los edificios públicos del Gobierno aliancista.

De acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, para competir en este concurso, la administración de Rojo de la Vega Piccolo invitó a tres empresas: Carbonusa, S.A. de C.V., Desarrollo Urbano y Suministros Tecnova, S.A. de C.V., y Alianza Comercialización y Construcciones, S.A. de C.V.

La ganadora del concurso fue la última firma, ya que, aseguró la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, consiguió “las mejores condiciones comerciales más benéficas para la alcaldía”.

Así, la demarcación firmó un contrato con Alianza Comercialización y Construcciones, S.A. de C.V., el 5 de mayo de 2025, por un total de cuatro millones 797 mil pesos.

Sin embargo, estas tres firmas están conectadas entre sí, a través de apoderados, administradores y representantes legales, de acuerdo con los registros mercantiles en posesión de La Razón.

Quien signó el contrato con la alcaldía Cuauhtémoc fue el administrador único de Alianza Comercialización y Construcciones, S.A. de C.V., Gerardo Castañeda Zuluaga, quien también es apoderado legal de Terrenos Estratégicos, S.A. de C.V, propiedad del empresario inmobiliario Javier Camarena Camarena.

Camarena Camarena es, a su vez, presidente del consejo de administración de la empresa Carbonusa, S.A. de C.V.

Tres apoderados legales de esta última empresa, Raymundo Guzmán Corroviñas, Rudy Aarón Abad Madrigal y Jimena Estela Arribas Villegas, también aparecen como apoderados legales en los registros mercantiles de Desarrollo Urbano y Suministros Tecnova y Alianza Comercialización y Construcciones, S.A. de C.V.

La simulación de competencias es ilegal, pues el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios prohíbe que las instituciones y gobiernos de todos los niveles reciban propuestas o den contratos a empresas que comparten socios o representantes legales, cuando éstas coinciden en una licitación o una invitación restringida.

Pese a lo anterior, la alcaldía volvió a invitar a estas tres empresas hermanas para que compitieran entre sí el 24 de abril de 2025, para brindar un servicio integral para un evento cultural del Dia del Niño. En esta ocasión Desarrollo Urbano y Suministros Tecnova, S.A. de C.V. ganó por un millón 600 mil pesos.

El 29 de abril, la demarcación de Rojo de la Vega Piccolo invitó por una tercera vez a este grupo y se fingió una competencia, para la adquisición de herramientas, refacciones, accesorios menores y artículos metálicos para la construcción.

Alianza Comercialización y Construcciones, S.A. de C.V., obtuvo el contrato abierto, por un mínimo de 435 mil pesos y un máximo de cuatro millones 350 mil pesos. De tal modo que, el monto total de las contrataciones simuladas van de los seis a los 11 millones de pesos.

Asimismo, estas tres empresas recibieron otros 45 millones 526 mil pesos por adjudicación directa, por la alcaldía Cuauhtémoc. Los recursos se destinaron para la rehabilitación del alumbrado público, repavimentación y bacheo en diversas calles, mantenimiento de los edificios públicos, la adquisición de enseres, entre otras obras.

Otros 45 millones 448 mil 003.6 pesos consiguieron las empresas ligadas a Grupo Meor en licitaciones públicas o invitación con un solo competidor o contra ninguno en algunos casos. En total, el Gobierno de Rojo de la Vega Piccolo le entregó 16 contratos a Grupo Meor por 97 millones 805mil 584.30 pesos.

Grupo Meor fue fundado por Javier Camarena,Alberto Bessoudo Sustiel e Iser Rabinovitz Stern. Rabinovitz Stern es dueño de la inmobiliaria Miksatuksa, S.A.P.I. de C.V., mejor conocida como Uliv, dedicada al desarrollo de inmuebles de renta de estancias cortas tipo Airbnb o Booking.

De acuerdo con la plataforma Inside Airbnb, en julio de 2025, Uliv y Rabinovitz Stern eran dueños de 138 inmuebles en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo que se ofrecían en esta plataforma, siendo una de las empresas con más de estos espacios en toda la CDMX.

Este diario solicitó una entrevista al Gobierno de Rojo de la Vega Piccolo, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta; además, tras el acercamiento, el sitio web de los contratos públicos de la demarcación quedó inhabilitado este fin de semana.

