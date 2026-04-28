Estudiantes bloquean Av. Juárez y Eje Central; exigen reubicación de plantel

Un grupo de estudiantes mantiene un bloqueo en el cruce de Avenida Juárez y Eje Central Lázaro Cárdenas, en inmediaciones del Palacio de Bellas Artes, lo que ha generado caos vial en la zona centro de la capital.

De acuerdo con reportes en el lugar, la protesta comenzó hace aproximadamente una hora, cuando los estudiantes decidieron cerrar la circulación para exigir una respuesta por parte de autoridades, quienes previamente les habrían prometido la reubicación a una sede temporal.

Sin embargo, acusan que hasta ahora no han recibido una solución concreta ni avances en el cumplimiento de ese compromiso.

TE RECOMENDAMOS: 38 votos a favor Congreso CDMX vota a favor de juicio político contra Maru Campos por caso de agentes de CIA

14:39 #PrecauciónVial | Manifestantes procedentes de Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Juárez arriban a República de Brasil a la altura de República de Cuba. #AlternativaVial Eje 2 Oriente y Eje Central Lázaro Cárdenas. pic.twitter.com/Nj5yhWuLtJ — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 28, 2026

Los manifestantes señalan que permanecerán en el punto hasta obtener una respuesta favorable que les permita continuar con su plan de estudios en condiciones adecuadas. La exigencia central gira en torno a garantizar un espacio alterno donde puedan tomar clases mientras se resuelve la situación de su plantel.

El cierre ha provocado afectaciones importantes en la movilidad, con una notable concentración de vehículos, incluyendo unidades de carga que permanecen varadas sobre las principales vialidades. Las imágenes captadas en la zona muestran filas extensas y tránsito prácticamente detenido en ambos sentidos, impactando también accesos al Centro Histórico.

Hasta el momento no se reportan confrontaciones; no obstante, el bloqueo mantiene presión sobre una de las intersecciones más transitadas de la ciudad, por lo que no se descarta que las afectaciones se extiendan conforme avance la tarde si no hay intervención de autoridades.

Alternativas viales

Paseo de la Reforma

Eje 1 Norte

Circuito Interior

Avenida Chapultepec

Se recomienda a automovilistas evitar la zona y considerar rutas alternas, ya que la circulación permanece severamente afectada.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL