Clara Brugada acusa ‘violación gravísima’ por presencia de agentes de EU en operativo en Chihuahua

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, afirmó que la presencia en el país de agentes de Estados Unidos en actividades de seguridad en Chihuahua es una violación a la Constitución y a la soberanía nacional.

En conferencia de prensa desde el Palacio de Ayuntamiento, la mandataria expresó su respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y aclaró que las y los gobernadores del país no tienen competencia para llevar a cabo acuerdos con otras naciones en materia de seguridad.

“Apoyo totalmente lo que la Presidenta ha manifestado: es una violación gravísima a la Constitución y a la soberanía nacional. Los gobernadores no tenemos porqué estar acordando con ningún otro país temas de seguridad, eso le compete y es atribución del Gobierno Federal. Todo nuestro respaldo a lo que la Presidenta convocó y nos hizo el llamado”, expresó Brugada Molina.

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Lo anterior, luego de que se dio a conocer la muerte de dos agentes estadounidenses y otros dos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) en un accidente automovilístico, ocurrido el pasado 19 de abril en la sierra de Chihuahua, entidad gobernada por la panista María Eugenia Campos Galván, tras el desmantelamiento de un laboratorio de drogas sintéticas ubicado en la comunidad El Pinal, municipio de Morelos.

Si bien las autoridades federales lamentaron el deceso de las cuatro personas, también criticaron la presencia de los agentes extranjeros en territorio mexicano. Al respecto, César Jáuregui Moreno presentó su renuncia como fiscal General de Chihuahua.

Maru Campos ‘no tenía conocimiento’ de operación con agentes de EU: Harfuch

Este 28 de abril, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, afirmó que la gobernadora de Chihuahua le comunicó que desconocía la participación de agentes extranjeros en operaciones de seguridad en la entidad.

“La gobernadora de Chihuahua a mí me dijo que no tenía conocimiento de que se estuviera llevando alguna operación con agentes norteamericanos en campo”, declaró.

La discusión también se trasladó al Congreso de la Ciudad de México, donde la bancada de Morena presentó un punto de acuerdo para solicitar un juicio político en contra de la gobernadora de Chihuahua por su presunta responsabilidad en la operación de agentes estadounidenses en la entidad, lo que el partido guinda consideró traición a la patria. La propuesta fue aprobada.

Morena en Congreso capitalino pide juicio político para Maru Campos por caso de agentes estadounidenses. ı Foto: Fernanda Rangel (La Razón de México)

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cehr