Carta sobre la nota: ‘La Cuauhtémoc da 97 mdp a empresas con las que simula concursos’

Sr. Director:

Ciudad de México, 24 de febrero de 2026

En nombre de MEOR solicito la aclaración y rectificación de la información publicada en su nota titulada: “La Cuauhtémoc da 97 mdp a empresa con las que simula concursos”.

Deseamos exponer los hechos con total transparencia:

MEOR es una empresa con casi 2 décadas de experiencia en el desarrollo de proyectos inmobiliarios industriales de alta escala.

Nuestra trayectoria se ha construido exclusivamente en el ámbito privado.

Puntos a aclarar:

Independencia del sector público: MEOR no ha realizado ni mantiene negocios, contratos ni vínculos comerciales con gobiernos de ningún nivel (federal, estatal o municipal), incluidos la Alcaldía Cuauhtémoc y el municipio de Naucalpan.

Vínculos societarios: La afirmación de que Iser Ravinobitz o yo, Javier Camarena, somos socios o dueños actuales de las empresas mencionadas (Carbonusa, S.A. de C.V., Desarrollo Urbano y Suministros Tecnova, S.A. de C.V., Alianza Comercialización y Construcciones, S.A. de C.V., Terrenos Estratégicos S.A. de C.V.) es imprecisa.

Nunca tuvimos relación con varias de esas sociedades, y en las únicas dos en las que tuvimos alguna participación, transmitimos la totalidad de nuestras acciones hace más de 8 años, quedando formal y legalmente desvinculados desde entonces.

En consecuencia, no mantenemos vínculo jurídico, societario ni operativo con dichas empresas, ni con sus actividades actuales o recientes, ni con los contratos referidos en su publicación.

Como evidencia, adjuntamos las actas de las asambleas en las que constan legalmente la venta de acciones y nuestra separación total de las únicas dos empresas donde tuvimos relación hace más de 8 años. Estos documentos demuestran que no tenemos relación alguna, operativa ni legal, con las actividades actuales de dichas sociedades ni con los contratos objeto de su reportaje.

En todas nuestras operaciones, actuamos bajo los más estrictos estándares de ética corporativa, transparencia y un riguroso sistema de cumplimiento legal (compliance).

Reiteramos nuestro compromiso con el crecimiento económico del país, manteniendo siempre nuestra política de neutralidad.

Estamos a su completa disposición para complementar cualquier información que sea necesaria para deslindar a MEOR y a nuestros socios de estas acusaciones.

Agradecemos de antemano la atención a este asunto y solicitamos amablemente la corrección de los señalamientos que afectan gravemente la reputación de nuestra firma y de nuestros socios.

Atentamente,

Javier Camarena

CEO

MEOR

Carta proporcionada. ı Foto: Especial.

