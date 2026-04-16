Va un Mundial “verde”; impulsan agrobotanas

Vasos reutilizables en festivales, estaciones de separación de residuos, venta de botanas y hasta tours en suelo de conservación son parte de una serie de acciones que presentó la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, con miras al Mundial de Futbol para impulsar al campo y la sustentabilidad.

En conferencia, la mandataria capitalina anunció la estrategia “Mundial Verde. Con Juego Limpio el Planeta Gana”, que cuenta con 10 ejes, con el objetivo no sólo de crear conciencia sobre el cuidado del medioambiente, también para que se conozca la parte rural de la ciudad.

El Dato: El Gobierno capitalino anunció que el domingo próximo inaugurará la ciclovía Gran Tenochtitlán, que conecta a la zona centro con el Estadio Ciudad de México.

“Recibir, inaugurar el Mundial de Futbol, implica también la responsabilidad de cuidar la casa; de cuidar el medioambiente, de cuidar la ciudad. Y así, enfrentar todos estos grandes retos globales que tenemos, desde una visión medioambiental, con una actuación local.

“Nos interesa mucho que en el Mundial haya diversidad, como se decía, de ofertas turísticas. Y qué mejor que conozcan la otra ciudad: la Ciudad Lacustre, la Ciudad de Producción, la Ciudad de los Bosques y Montañas que tenemos”, dijo.

Entre las medidas anunciadas por Brugada Molina y la secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, en beneficio del campo capitalino, son la comercialización de bolsas de nopal deshidratado y churritos de amaranto en festivales futboleros y los Fan Fest. En hoteles participantes se entregarán muestras de miel.

16 mil 196 equipos de tecnologías limpias han sido entregados a familias

Otras de las acciones que prioriza el Gobierno local para impulsar a los productores locales de zonas rurales son la creación de rutas agroturísticas con actividades recreativas, educativas y de sensibilización en el Suelo de Conservación. Dos estarán en Tláhuac y seis en Xochimilco.

“Hemos abierto, estamos por abrir, en los próximos días —estaremos listos para el Mundial— ocho rutas agroturísticas, para que las y los visitantes que vengan al Mundial, conozcan la Ciudad Lacustre; conozcan la actividad productiva y conozcan unos paisajes únicos en el mundo, que no hay en ninguna otra parte”, dijo Álvarez Icaza.

Estas acciones son anunciadas a 56 días del partido inaugural del Mundial, el cual disputarán las selecciones de México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, antes Azteca, el 11 de junio. El Gobierno local estima que 5.5 millones de personas visiten la capital por este evento.

500 mil matracas de carrizo de Xochimilco se estima sean producidas

Ante esta situación y el excesivo uso de plásticos de un solo uso, el Gobierno también impulsa los vasos reutilizables en festivales futboleros y puntos turísticos, los cuales tienen un diseño con flores, un ajolote y Quetzalcóatl, que integran la imagen del logo mundialista de la ciudad.

Asimismo, habrá estaciones para separar correctamente la basura generada en eventos mundialistas.