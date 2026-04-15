Metro CDMX reanuda servicio en la Línea 3 tras ‘disturbio eléctrico’

Tras interrumpir el servicio en la Línea 3 debido a un “disturbio eléctrico”, el Metro de la Ciudad de México reanudó las operaciones en el tramo de Copilco a Universidad, informó el Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Desde alrededor de las 18:00 horas, usuarios del medio transporte resultaron afectados por una falla eléctrica ajena al Metro, que derivó en el desalojo de las instalaciones y la activación del servicio provisional, en ambas direcciones, de Indios Verdes a Miguel Ángel de Quevedo.

Unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) apoyaron en el traslado de usuarios entre las estaciones Miguel Ángel de Quevedo y Universidad.

“Por seguridad, fue necesario descender a personas usuarias de un tren en túnel, con apoyo de Protección Civil y Seguridad Industrial”, informó en sus redes el director general del Metro, Adrián Rubalcava Suárez.

Así, las aceras de vialidades como Miguel Ángel de Quevedo se abarrotaron de personas que buscaban continuar sus trayectos rumbo a Universidad o Indios Verdes en camiones la RTP y unidades oficiales de la SSC.

A las 21:20 horas, el Metro informó en sus redes sociales la reanudación del servicio en toda la ruta que corre de Indios Verdes a Universidad.

Falla en subestación Taxqueña provocó afectaciones en el Metro

Por separado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que se identificó una falla en un circuito de la subestación Taxqueña, lo que afectó el suministro al Metro. A las 20:53 horas se restableció la alimentación.

“La circulación de los trenes se normaliza de manera gradual”, añadió Adrián Rubalcava, quien agradeció al personal de la CFE por su “atención oportuna” para “resolver a la brevedad y reducir al mínimo la afectación a usuarios”.

Se reanuda en su totalidad el servicio en la Línea 3 del @MetroCDMX, tras atender un disturbio eléctrico externo a la operación del Sistema.

La circulación de los trenes se normaliza de manera gradual. Agradezco la pronta respuesta de los técnicos del Metro así como al personal… pic.twitter.com/h5T2veNu5C — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) April 16, 2026

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cehr