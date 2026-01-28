Sí revisan contratos en Cuauhtémoc: Brugada

CLARA BRUGADA e integrantes de su gabinete, ayer, en conferencia en el Palacio del Ayuntamiento.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, llamó a los alcaldes y alcaldesas, así como a todo funcionario de la capital a “actuar con transparencia y honestidad”, luego del caso de simulación de competencias por cerca de 11 millones de pesos, detectado en la alcaldía Cuauhtémoc, y anunció una estrategia contra la corrupción.

En conferencia, la mandataria destacó la importancia que servidores y funcionarios capitalinos ejerzan la labor pública con transparencia en cualquier proceso.

“Aquí lo más importante es hacer un llamado a todos los funcionarios públicos de las alcaldías y del Gobierno de la ciudad a actuar con transparencia y honestidad. Los que somos titulares de los gobiernos tenemos que responder de qué manera se llevan a cabo los trámites”, mencionó a La Razón.

Esto, luego de que este diario informara el lunes que entre marzo y abril de 2025 el Gobierno de Rojo de la Vega Piccolo invitó a las empresas a competir entre sí para obtener contratos públicos en al menos tres ocasiones: Carbonusa, S.A. de C.V., Desarrollo Urbano y Suministros Tecnova, S.A. de C.V., y Alianza Comercialización y Construcciones, S.A. de C.V.

EL DATO: LA ALCALDESA Alessandra Rojo de la Vega prometió a diputados que haría pública la información sobre la instalación de tótems que, dijo, le fueron donados, pero nunca lo hizo.

No obstante, estas tres compañías están conectadas entre sí, a través de apoderados, administradores y representantes legales, revelan registros mercantiles, analizados por esta casa editorial.

De modo que las competencias fueron simuladas, lo cual es ilegal. Pese a ello, el Grupo Meor, al que pertenecen las empresas, recibió más contratos vía adjudicación directa o con licitaciones de uno o dos competidores por un total de hasta 97 millones de pesos.

Brugada Molina además confirmó que la Secretaría de la Contraloría ya investiga este caso y anunció que en conjunto con esta dependencia presentará un plan anticorrupción en la capital.

“Le vamos a pedir a la Contraloría que nos dé el resultado de esta intervención. Además, vamos a lanzar una estrategia integral en la ciudad, a favor del buen gobierno, la transparencia y la cero corrupción”, comentó la mandataria local.

En respuesta al reportaje, la alcaldía aseguró, sin pruebas, que la información difundida es falsa. Asimismo, aseveró que no tiene atribuciones para investigar a sus contratistas, más allá de la documentación entregada en los procesos de contratación o de la plataforma “Tianguis Digital”.

“No se otorga atribución alguna a la alcaldía para realizar actos de investigación”, dijo la alcaldía de Rojo de la Vega Piccolo, pero la propia Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público desmiente estos dichos.

El artículo 30 de esta normativa obliga a la alcaldía, a través del comité responsable de la contratación, a coadyuvar al cumplimiento de esta Ley, incluyendo que se garantice que no haya simulación de competencias.

11 Millones de pesos, aproximadamente, se entregaron en un concurso simulado

16 Contratos entregó la Cuauhtémoc a empresas hermanas de Grupo Meor

Asimismo, el artículo 71 de dicha ley prohíbe que las instituciones y gobiernos de todos los niveles, como las alcaldías, reciban propuestas o den contratos a empresas que compartan socios o representantes legales, cuando éstas coincidan en una licitación o en un proceso de contratación.