Sí revisan contratos en Cuauhtémoc: Brugada

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, llamó a los alcaldes y alcaldesas, así como a todo funcionario de la capital a “actuar con transparencia y honestidad”, luego del caso de simulación de competencias por cerca de 11 millones de pesos, detectado en la alcaldía Cuauhtémoc, y anunció una estrategia contra la corrupción.
En conferencia, la mandataria destacó la importancia que servidores y funcionarios capitalinos ejerzan la labor pública con transparencia en cualquier proceso.
“Aquí lo más importante es hacer un llamado a todos los funcionarios públicos de las alcaldías y del Gobierno de la ciudad a actuar con transparencia y honestidad. Los que somos titulares de los gobiernos tenemos que responder de qué manera se llevan a cabo los trámites”, mencionó a La Razón.
Esto, luego de que este diario informara el lunes que entre marzo y abril de 2025 el Gobierno de Rojo de la Vega Piccolo invitó a las empresas a competir entre sí para obtener contratos públicos en al menos tres ocasiones: Carbonusa, S.A. de C.V., Desarrollo Urbano y Suministros Tecnova, S.A. de C.V., y Alianza Comercialización y Construcciones, S.A. de C.V.
LA ALCALDESA Alessandra Rojo de la Vega prometió a diputados que haría pública la información sobre la instalación de tótems que, dijo, le fueron donados, pero nunca lo hizo.
No obstante, estas tres compañías están conectadas entre sí, a través de apoderados, administradores y representantes legales, revelan registros mercantiles, analizados por esta casa editorial.
De modo que las competencias fueron simuladas, lo cual es ilegal. Pese a ello, el Grupo Meor, al que pertenecen las empresas, recibió más contratos vía adjudicación directa o con licitaciones de uno o dos competidores por un total de hasta 97 millones de pesos.
Brugada Molina además confirmó que la Secretaría de la Contraloría ya investiga este caso y anunció que en conjunto con esta dependencia presentará un plan anticorrupción en la capital.
“Le vamos a pedir a la Contraloría que nos dé el resultado de esta intervención. Además, vamos a lanzar una estrategia integral en la ciudad, a favor del buen gobierno, la transparencia y la cero corrupción”, comentó la mandataria local.
En respuesta al reportaje, la alcaldía aseguró, sin pruebas, que la información difundida es falsa. Asimismo, aseveró que no tiene atribuciones para investigar a sus contratistas, más allá de la documentación entregada en los procesos de contratación o de la plataforma “Tianguis Digital”.
“No se otorga atribución alguna a la alcaldía para realizar actos de investigación”, dijo la alcaldía de Rojo de la Vega Piccolo, pero la propia Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público desmiente estos dichos.
El artículo 30 de esta normativa obliga a la alcaldía, a través del comité responsable de la contratación, a coadyuvar al cumplimiento de esta Ley, incluyendo que se garantice que no haya simulación de competencias.
- 11 Millones de pesos, aproximadamente, se entregaron en un concurso simulado
- 16 Contratos entregó la Cuauhtémoc a empresas hermanas de Grupo Meor
Asimismo, el artículo 71 de dicha ley prohíbe que las instituciones y gobiernos de todos los niveles, como las alcaldías, reciban propuestas o den contratos a empresas que compartan socios o representantes legales, cuando éstas coincidan en una licitación o en un proceso de contratación.