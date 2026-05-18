Inaugura Brugada el Pabellón de las Utopías, en el marco del Foro Urbano Mundial, en Azerbaiyán

Como parte del Foro Urbano Mundial, que se realiza en la ciudad de Bakú, Azerbaiyán, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, inauguró este lunes el Pabellón de las Utopías, que forma parte de la Urban Expo, en donde están representadas culturas, tradiciones y políticas públicas de numerosos países del orbe.

En este espacio, tanto gobiernos como ciudades, organizaciones, academia y empresas de todo el mundo presentan proyectos, experiencias y soluciones innovadoras para construir ciudades más sostenibles, resilientes, inclusivas y centradas en las personas.

Acompañada de la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) del Gobierno de México, Edna Vega, así como de funcionarios y representantes de organizaciones civiles, Clara Brugada Molina recorrió el Pabellón de la Ciudad de México, el cual está inspirado en las Utopías, uno de los proyectos emblemáticos del Gobierno capitalino, y en donde se plasman políticas públicas que ponen al centro el bienestar de las personas y el fortalecimiento de la vida comunitaria.

Este espacio inaugurado muestra a los visitantes experiencias vinculadas con infraestructura social y comunitaria que se han desarrollado en las Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social (Utopías), que funcionan en la Ciudad de México, y que al final del actual gobierno sumarán 100 espacios de este tipo.Así, por ejemplo, es posible observar en el Pabellón ejemplos de los centros de cuidado para niñas, niños, adolescentes y personas mayores, espacios deportivos, culturales y de convivencia.

De igual manera, se representan ahí las áreas que funcionan como Casas de las Siempre Vivas, donde las mujeres pueden recibir atención médica, disfrutar de cuidados como masajes, cortes de cabello, sesión de spa, e igual se muestran los comedores y lavanderías comunitarias.Los paseantes podrán observar en el referido pabellón proyectos de movilidad sustentable que están ya en marcha en la Ciudad de México, como el Cablebús, además de acciones ambientales inspiradas en el sistema chinampero.

A través de esta participación, la Ciudad de México comparte una visión de ciudad más humana, cuidadora, democrática e incluyente.

La mandataria capitalina acudió acompañada de integrantes de su gabinete, entre ellos el secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, y Rocío Lombera, Coordinadora de Asuntos Internacionales, para participar en las actividades del foro.

La Urban Expo del WUF13. 2026, es considerada la exposición más grande en la historia del Foro Urbano Mundial y reúne a gobiernos, ciudades, organizaciones, academia y empresas de distintas partes del mundo para compartir proyectos y soluciones innovadoras enfocadas en la construcción de ciudades sostenibles, resilientes e incluyentes.

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FGR