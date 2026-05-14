Clara Brugada da banderazo al Operativo Tlaloque 2.0 para enfrentar la temporada de lluvias.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, dio el banderazo al operativo Tlaloque 2.0, y aseguró que la Ciudad de México está “más preparada que nunca” para enfrentar la temporada de lluvias, gracias a una inversión histórica de 3 mil 300 millones de pesos para prevenir inundaciones, fortalecer la capacidad de respuesta y proteger a la población ante los efectos del cambio climático.

“Tenemos una inversión de más de 3 mil 300 millones de pesos destinados a prevenir, mitigar y evitar inundaciones”, destacó la mandataria capitalina al encabezar el arranque del despliegue interinstitucional que operará durante toda la temporada de precipitaciones pluviales.

Desde el Monumento a la Revolución, Brugada Molina subrayó que el programa Tlaloque 2.0 fue reforzado con una estrategia territorial, preventiva y coordinada entre dependencias del Gobierno capitalino, alcaldías y autoridades federales.

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“La Ciudad de México está más preparada que nunca para afrontar lluvias sin precedentes generadas por los efectos globales del cambio climático”, afirmó.

Reconoció el trabajo operativo de más de 6 mil servidoras y servidores públicos que participarán en las tareas de atención de emergencias, desazolve, monitoreo y apoyo directo a la ciudadanía.

“Tenemos 6 mil compañeras y compañeros del Gobierno de la ciudad que van a atender de manera eficiente, ágil, solidaria y coordinada a la población ante cualquier emergencia de lluvias”, puntualizó.

Durante el evento, Brugada Molina destacó la participación de personal de las Secretarías de Gestión Integral del Agua (Segiagua), de Obras y Servicios (Sobse), Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), y de Seguridad Ciudadana (SSC), además de la suma de esfuerzos en esta ocasión de las dependencias de Movilidad (Semovi) y Atención y Participación Ciudadana, junto con el Metro, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y el Heroico Cuerpo de Bomberos en la capital, así como de la Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional a nivel federal.

La mandataria local recordó que durante 2025 la capital enfrentó lluvias históricas y destacó que el programa Tlaloque permitió resolver 90 por ciento de las inundaciones y emergencias en menos de 24 horas.

“Hoy consideramos que teniendo este programa reforzado, en menos tiempo vamos a salir adelante atendiendo a la población”, sostuvo.

Como parte del fortalecimiento operativo, informó que Tlaloque 2.0 contará con 56 puntos estratégicos distribuidos en toda la ciudad, equipados con hidroneumáticos, bombas y maquinaria especializada para atender encharcamientos e inundaciones sin perder tiempo en traslados.

La #CapitalDeLaTransformación se está preparando más que nunca para afrontar los efectos globales del cambio climático.



El #ProgramaTlaloque 2.0 no espera a que ocurra la tragedia, actúa antes. Son un equipo de seis mil compañeras y compañeros en las calles que nos protegen y… pic.twitter.com/xXCKBVTTDG — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 15, 2026

Anuncian monitoreo permanente

Brugada Molina anunció además que la ciudad contará con monitoreo permanente en tiempo real mediante una red de más de 100 pluviómetros, considerada la más grande del país, así como mecanismos de alerta territorial coordinados por la SGIRPC y el C5 para informar oportunamente a la población sobre riesgos de inundación.

“La Ciudad de México es imparable, no se paraliza ante la lluvia; nos organizamos, nos preparamos, planeamos, invertimos, capacitamos, respondemos y nos cuidamos todos los días”, expresó la mandataria.

Finalmente, Clara Brugada hizo un reconocimiento al personal operativo y técnico que participa en la estrategia de atención a lluvias y reiteró que el objetivo es garantizar la seguridad de la población y responder con rapidez ante cualquier contingencia.

“Mientras la lluvia vuelve a caer sobre esta ciudad construida sobre el agua, aquí levantamos la fuerza organizada de un gobierno preparado para cuidar a su gente”, concluyó.

En su intervención, el titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), José Mario Esparza Hernández, destacó que el operativo Tlaloque 2.0 es una estrategia integral de prevención, atención y mitigación de riesgos ante lluvias intensas, cuyo objetivo es brindar una respuesta oportuna a la población mediante acciones preventivas y reactivas para garantizar el desalojo del agua en la ciudad.

Resaltó que este año el operativo se fortalece con la participación de 3 mil 200 trabajadores y personal técnico quienes de manera conjunta monitorean la infraestructura de drenaje, incluidas 240 lumbreras, 18 presas, 11 lagunas, 118 obras de toma, 107 pasos a desnivel y los principales colectores de drenaje que contiene la capital.

Esparza Hernández destacó la inversión histórica en 2025, de más de mil 100 millones de pesos para el fortalecimiento de SEGIAGUA, recurso con el cual se han adquirido más de 300 equipos especializados para la atención a emergencias, de los cuales sobresalen 68 transformadores y arrancadores eléctricos, 17 malacates mecánicos, dos bacheadoras, 14 excavadoras, 15 cargadores, 10 equipos de reparación de tuberías, ocho equipos Hércules, 23 camiones caja seca, 10 retroexcavadoras, ocho camiones de volteo, cinco camiones con grúa y 50 equipos hidroneumáticos para desazolves.

Entre las principales acciones de Tlaloque 2.0 para 2026, incluye la instalación de 56 puntos Ehécatl, brigadas de atención emergente desplegadas en zonas con mayor vulnerabilidad a afectaciones, además de la instalación del centro de mando operativo de atención a emergencias, monitoreo en tiempo real a través del radar meteorológico y 100 estaciones pluviométricas.

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JVR