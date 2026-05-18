Rappi Turbo usará bolsas reciclables en CDMX tras convenio con SEDEMA

La SEDEMA y Rappi impulsarán el uso de bolsas reciclables en entregas de Rappi Turbo en la Ciudad de México.

Rappi Turbo utilizará bolsas de papel kraft reciclables en sus entregas en la Ciudad de México, luego de un convenio firmado con la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) capitalina.

El acuerdo establece que los pedidos realizados mediante Rappi Turbo serán entregados en bolsas con mensajes orientados al reciclaje y la correcta separación de residuos, con el objetivo de fomentar prácticas ambientales entre los usuarios.

La titular de la SEDEMA, Julia Álvarez Icaza Ramírez, explicó que la medida busca promover acciones de reducción, reutilización y reciclaje de los desechos generados por las entregas a domicilio, además de recordar a los consumidores cómo clasificar los residuos entre orgánicos, inorgánicos reciclables e inorgánicos no reciclables.

El acuerdo entre SEDEMA y Rappi promoverá prácticas de reducción y reciclaje entre usuarios de entregas a domicilio. ı Foto: Sedema

La funcionaria precisó que el convenio aplica únicamente para Rappi Turbo, debido a que este servicio utiliza un sistema de embalaje estandarizado controlado directamente por la plataforma.

En contraste, señaló que los pedidos tradicionales de Rappi dependen del tipo de empaquetado utilizado por cada comercio, lo que actualmente impide implementar una medida homogénea en toda la aplicación.

Álvarez Icaza también indicó que, por ahora, no existe un acuerdo similar con plataformas de reparto como Uber o DiDi, aunque no descartó futuros acercamientos con estas empresas para impulsar acciones ambientales similares.

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