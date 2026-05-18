Marchas y bloqueos en CDMX HOY 18 de mayo: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Fotografía de archivo de una marcha de extrabajadores de la Extinta Ruta 100.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Aspecto de una marcha contra las desapariciones en la zona Centro de CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

Este lunes 18 de mayo no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

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Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este lunes 18 de mayo no se prevén marchas, pero sí nueve concentraciones.

Concentraciones

Colectivo: Ex Trabajadores de la Extinta Ruta 100. En Alameda Central , Av. Hidalgo, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, desde las 09:00 horas .

Colectivo: Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de México. En Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje , Diagonal 20 de Noviembre No. 275, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00 horas .

Colectivo: Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes”. En Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente , Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa, desde las 10:30 horas .

Colectivo: Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros. En Poder Judicial de la Federación , Sidar y Rovirosa No. 169, Col. El Parque, Alc. Venustiano Carranza, desde las 11:00 horas .

Colectivo: Locatarios Autorizados al Interior del Sistema Colectivo Metro. En Oficinas Centrales del Sistema de Transporte Colectivo Metro , Delicias No. 67, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, desde las 12:00 horas .

Colectivo: Colectivo “Plataforma 4:20”. En Monumento a la Madre , Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, Col. San Rafael, Alc. Cuauhtémoc, desde las 12:00 horas .

Colectivo: Sindicato de Estudiantes MX. En Tribunal Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México , Av. Ricardo Flores Magón No. 1, Col. Tlatelolco, Alc. Cuauhtémoc, desde las 14:00 horas (Nota: El documento observa que se podría realizar un bloqueo sobre el Eje Central “Lázaro Cárdenas”).

Colectivo: Vanguardia Mexicana de Trabajadores y Ex Trabajadores de Seguridad Ciudadana “Monterrubio” y Plata y Oro A.C. En Secretaría de Gobierno , Plaza de la Constitución No.1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 15:00 horas .

Colectivo: Resistencia Civil Pacífica A.C. En Diversos accesos de la CDMX, Diversas Alcaldías, desde las Durante el día.

Citas Agendadas

Colectivo: Colectivo “Lleca Escuchando la Calle”. En Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México, 20 de Noviembre, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, desde las Durante el día.

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