Música pa’ mandar a volar

Amanda Miguel, Emmanuel, Mijares y Paulina Rubio convierten el Vive Latino en un gran karaoke

Los artistas compartieron el escenario para entregar una presentación llena de nostalgia y muchos gritos; finalizan con un cover a Charly García

Paulina Rubio en el Vive Latino 2026, este domingo
Paulina Rubio en el Vive Latino 2026, este domingo Foto: Chucho Contreras/La Razón
Por:
Omar Flores

Pasadas las cinco de la tarde, el proyecto llamado Música pa’ mandar a volar provocó que Vive Latino 2026 se convirtiera en un gran karaoke gracias a la multitud que se aglomeró sin dudarlo para escuchar clásicos del repertorio mexicano.

El primero en aparecer fue Mijares para interpretar “Soldado del amor”, y entonces todos los asistentes comenzaron a cantar a todo pulmón. Incluso rockeros entonaron este clásico demostrando que también son parte de su “ejército”.

Manuel Mijares en el Vive Latino 2026
Manuel Mijares en el Vive Latino 2026 ı Foto: Chucho Contreras/La Razón

De inmediato, Camilo Lara, líder del proyecto, presentó a la cantante mexicana Paulina Rubio, quien portaba un vestido dorado y unos lentes oscuros. La chica dorada no tardó en interpretar “Ni una sola palabra” y las mujeres presentes gritaron con potencia. Diciendo entusiasmada “los amo a todos”, la cantante se despidió.

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El show prosiguió con la presencia en el escenario de Danna, quien interpretó “La gata bajo la lluvia” con mucho sentimiento, arrancando otra vez el alarido y los aplausos del público. Fue uno de los momentos para que quienes fueron con el corazón roto, se desahogaran.

Paulina Rubio en el Vive Latino 2026
Paulina Rubio en el Vive Latino 2026 ı Foto: Chucho Contreras/La Razón

El turno de Emmanuel llegó y con su vestimenta brillante no tardó en hacer que todos se pusieran a bailar al ritmo de “La chica de humo” una de las canciones más importantes de la balada mexicana. El intérprete subió al escenario del Vive Latino este año que celebra cinco décadas de trayectoria.

“Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad, él me mintió”, fue el primer verso que Amanda Miguel entonó, y entonces comenzaron a sonar las primeras notas de “Mentiras”, que interpretó con su característica voz desgarrada.

Por su parte, Dr. Shenka, cantante de Panteón Rococó, subió al escenario para interpretar “Hasta que te conocí”, uno de los mayores éxitos de Juan Gabriel; fue así como el Estadio GNP Seguros se “cayó” a pedazos de tantas voces que se unieron al unísono para cantar.

Para finalizar el show, Mijares y Emmanuel regresaron al escenario para interpretar “No voy en tren, voy en avión”, canción original del cantante argentino Charly García.

La banda que respaldó la presentación se conformó por Quique Rangel (Café Tacvba), Bon (Bon y los enemigos del silencio), Rodrigo Guardiola (Zoé) y Camilo Lara (IMS), hermanando el rock, la balada romántica y el pop en el Vive Latino.

Público de Música pa’ mandar a volar en el Vive Latino 2026
Público de Música pa’ mandar a volar en el Vive Latino 2026 ı Foto: Chucho Contreras/La Razón
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