Vive Latino: Enjambre, Enanitos Verdes y Juanes llenan de nostalgia y emociones

Uno de los festivales más influyentes de Iberoamérica, el Vive Latino, volvió a convertirse en un punto de encuentro donde conviven distintas generaciones musicales y figuras del rock internacional, referentes del rock latino y proyectos contemporáneos que han ampliado su espectro sonoro. Entre escenarios repletos y asistentes que llegaban desde distintos puntos del país, el primer día avanzó entre nostalgia, coros multitudinarios y algunos momentos de caos .

Uno de los primeros actos de la tarde fue el de Enanitos Verdes, quienes con un show lleno de nostalgia y un repertorio que atraviesa generaciones, emocionaron con temas como Luz de día, La muralla verde y Lamento boliviano, que resonaron entre el público, convirtiendo cada canción en una sola voz.

Entre la multitud, los asistentes compartieron a La Razón sus razones para estar ahí y lo que representa el festival para ellos. Deni explicó que el espíritu del evento está en cómo se vive. “Me considero una morrilla con alma vieja y este festival lo tiene todo, pero siento que a la gente ya le hace falta disfrutar más, no enfocarse tanto en sus teléfonos sino en la música”, comentó.

En tanto, Jennifer era una de las personas que experimentaba el Vive Latino por primera vez. “Este es el primer Vive Latino al que vengo, el ambiente está muy bien hasta ahorita pero todo puede pasar, ojalá en la noche haya más emociones”, dijo mientras avanzaba hacia uno de los escenarios.

Antes de caer la tarde, llegó el turno de la presentación de Love of Lesbian, quienes ofrecieron uno de los conciertos más emotivos de la tarde. La banda española no decepcionó en una de sus últimas presentaciones antes de poner una pausa en su carrera.

“Hace poco anunciamos un reposo y queríamos invitarlos a un último baile en la Ciudad de México , en el Auditorio el 25 de noviembre, los invitamos a que nos acompañen”, dijo el vocalista Santi Balmes, provocando aplausos entre los asistentes.

Love of Lesbian durante el festival Vive Latino 2026. ı Foto: Carlos Mora / La Razón

Al caer la noche, el flujo del festival se volvió especialmente intenso con la presentación de Juanes. El acceso al escenario Amazon Music generó un verdadero cuello de botella: mucha gente quedó detenida en los bordes o a medio camino, aunque eso no impidió que corearan sus canciones.

Entre empujones y quejas, uno de los asistentes lanzó una frase que bien podría resumir el sentimiento de varios fans en el momento. “Es para acordarme de por qué ya no tengo que venir a estos lugares”, gritó entre risas aunque después procedió a cantar A Dios le Pido.

Aun así, la convocatoria fue enorme para ver al colombiano. Es por ti fue una de las más coreadas de la noche, junto con otras icónicas como Me enamora y La camisa negra, además de algunas canciones más recientes que incluyó en su setlist.

Juanes se presentó en el escenario Amazon Music del Vive Latino 2026. ı Foto: Carlos Mora / La Razón

En medio de ese movimiento constante de personas, el festival también dejó ver distintas perspectivas del público.

Un asistente en silla de ruedas, Guillermo, confesó que el ambiente familiar del evento, aunque señaló áreas de mejora en cuanto a accesibilidad.

“El festival ya es para toda la familia, es algo que me gusta, pero ahorita que yo vengo en silla de ruedas la verdad es que no tan tantos accesos, hay varios detalles que falta por arreglar”, detalló a La Razón.

Ya con las emociones en su punto máximo, Enjambre apareció sobre el escenario Amazon Music entre los aplausos y ovaciones de un público que atiborró la plancha principal del Estadio GNP y parte de las gradas. Entre visuales de espiral y luces cálidas, la agrupación de rock alternativo deleitó a los fanáticos con Dulce Soledad, La duda, Visita y Cobarde, quienes corearon de principio a fin las letras de cada una de las canciones.

“Que bien es estar de regreso. Que dicha reflejarnos en tantas personas más”, comentó el vocalista, Luis Humberto Navejas ante un público visiblemente entregado. Con Divergencia y Manía cardíaca, Enjambre cerró con broche de oro una presentación más de la banda en el festival.

Con la noche aún por delante y los escenarios preparándose para los actos de John Fogerty, Lenny Kravitz y Cypress Hill, entre otros, el Vive Latino continúa demostrando por qué, más de dos décadas después de su nacimiento, sigue siendo uno de los encuentros musicales más importantes del país.

John Fogerty Vive Latino 2026. ı Foto: Carlos Mora / La Razón

cehr