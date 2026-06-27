El amor es un baile peligroso es una serie en formato vertical que se ha vuelto muy popular en redes sociales y acumula millones de reproducciones.

Descubre de qué trata y dónde puedes verla.

¿De qué trata la serie El amor es un baile peligroso?

Martina, criada en una granja, sueña con brillar en la danza y asegura su lugar en la prestigiosa Compañía de Tango Bianchi mediante un contrato de compromiso. Sin embargo, su destino cambia cuando aparece Julián, un misterioso asesino que la obliga a ayudarlo en sus planes.

TE RECOMENDAMOS: Anime Crunchyroll revela cuándo se estrena Kagurabachi en la plataforma de streaming

Al principio, él representa un obstáculo peligroso que amenaza con destruir sus aspiraciones, pero pronto Martina descubre que detrás de su oscuridad se esconde la posibilidad de alcanzar lo que siempre anheló: pasión, libertad y un amor inesperado.

Justo cuando decide entregarse a sus sentimientos, Julián se aleja y ella queda sumida en la incertidumbre. No obstante, al enfrentar juntos la muerte, ambos comprenden que la vida es demasiado breve para negar el poder del verdadero amor.

El amor es un baile peligroso ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

El amor es un baile peligroso: ¿Dónde ver la serie?

El amor es un baile peligroso forma parte del catálogo de la plataforma ReelShort, disponible tanto en su sitio web como a través de su app móvil, la cual puede descargarse gratuitamente en dispositivos inteligentes.

Es necesario contar con una suscripción activa para disfrutar de los 74 capítulos que integran la serie completa, sin embargo, los primeros 14 episodios pueden verse sin costo alguno.

La serie se grabó en español por actrices y actores argentinos, por lo que el idioma no será impedimento para disfrutar de El amor es un baile peligroso.

Además, en la plataforma se encuentra disponible una versión en inglés, que es la creación original de la serie. Ésta se puede encontrar en TikTok, con subtítulos y doblada al español.

Otras historias que te pueden gustar: