El amor es un baile peligroso es una serie en formato vertical que se ha vuelto muy popular en redes sociales y acumula millones de reproducciones.
Descubre de qué trata y dónde puedes verla.
¿De qué trata la serie El amor es un baile peligroso?
Martina, criada en una granja, sueña con brillar en la danza y asegura su lugar en la prestigiosa Compañía de Tango Bianchi mediante un contrato de compromiso. Sin embargo, su destino cambia cuando aparece Julián, un misterioso asesino que la obliga a ayudarlo en sus planes.
Al principio, él representa un obstáculo peligroso que amenaza con destruir sus aspiraciones, pero pronto Martina descubre que detrás de su oscuridad se esconde la posibilidad de alcanzar lo que siempre anheló: pasión, libertad y un amor inesperado.
Justo cuando decide entregarse a sus sentimientos, Julián se aleja y ella queda sumida en la incertidumbre. No obstante, al enfrentar juntos la muerte, ambos comprenden que la vida es demasiado breve para negar el poder del verdadero amor.
El amor es un baile peligroso: ¿Dónde ver la serie?
El amor es un baile peligroso forma parte del catálogo de la plataforma ReelShort, disponible tanto en su sitio web como a través de su app móvil, la cual puede descargarse gratuitamente en dispositivos inteligentes.
Es necesario contar con una suscripción activa para disfrutar de los 74 capítulos que integran la serie completa, sin embargo, los primeros 14 episodios pueden verse sin costo alguno.
La serie se grabó en español por actrices y actores argentinos, por lo que el idioma no será impedimento para disfrutar de El amor es un baile peligroso.
Además, en la plataforma se encuentra disponible una versión en inglés, que es la creación original de la serie. Ésta se puede encontrar en TikTok, con subtítulos y doblada al español.
Otras historias que te pueden gustar:
- El regreso del verdugo: Isaac Kane vive como padre soltero, marcado por un pasado que intenta ocultar. En otro tiempo fue el asesino más temido del planeta, pero tras prometerle a su esposa moribunda que nunca volvería a matar, decidió dejar atrás la violencia. Su vida actual transcurre entre dificultades económicas y el esfuerzo por criar a su hija, hasta que todo cambia de manera brutal.
- La CEO y El Padre Secreto De Su Hija: Emilio Salinas, el traficante de armas más poderoso del mundo, vivía bajo una identidad encubierta cuando conoció a Renata Reyes. En una noche marcada por el peligro, la salvó de una emboscada y terminó compartiendo con ella un vínculo inesperado. Aquella noche quedó grabada en ambos, aunque Emilio debía desaparecer para proteger su misión.
- Atada al Honor: Atrapada en un matrimonio concertado con Luca, el frío y peligrosamente seductor heredero de la mafia más poderosa en Colombia, Aria, la princesita inocente de otra familia mafiosa, debe decidir si entregar su cuerpo —y quizás su corazón— a un hombre que nació de la violencia es su mayor traición o su única chance de sobrevivir.
- Los gemelos secretos del Rey Bestia: Hace siete años, Jane cayó al Abismo de Bestias Demoníacas por culpa de la familia de Darius. El accidente la dejó ciega, marcada y completamente abandonada. Lejos de todos, sobrevivió en secreto y crió sola a sus gemelos, mitad humanos y mitad dragones. Para protegerla, los niños robaron el Pasador de Hueso de Dragón, pero su acción desató la furia de Darius.