Mauricio Mancera se hizo una prueba de embarazo por este peculiar motivo | VIDEO

Mauricio Mancera dio de qué hablar después de publicar un video en el que reveló que se hizo una prueba de embarazo, a pesar de que las mismas están destinadas a las mujeres para determinar si se encuentran o no en una fase de gestación de un bebé.

El conductor aclaró los motivos detrás del por qué decidió comprar la prueba para él mismo y a su vez, el famoso buscó hablar sobre la importancia de la salud masculina y promover la detección oportuna de algunas enfermedades.

Mauricio Mancera se hizo una prueba de embarazo

"Hoy me hice una prueba de embarazo, y tú también si eres hombre deberías de hacértela, ve el video para saber la razón“, expresó Mauricio Mancera en un video publicado en sus redes sociales donde dio detalles de lo ocurrido.

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Al inicio del video, aparece arriba de un auto cuando dice “estoy afuera de la farmacia porque me voy a hacer una prueba de embarazo”, comenzó el presentador mexicano, quien más adelante en el video aseguró que hay un motivo importante detrás.

Mancera explicó que una prueba de embarazo puede detectar la presencia de la hormona gonadotropina coriónica humana (hCG). Cabe mencionar que esta es una hormona que se asocia principalmente en el embarazo, pero que también puede elevarse en hombres que padecen ciertos tipos de cáncer testicular.

“Yo sé que te estás preguntando: ¿por qué una prueba de embarazo si evidentemente no tienes ovarios ni matriz?“, admitió sobre cómo muchos podrían considerar lo que hacía como algo extraño.

Después, aclaró que el objetivo era informar sobre una función poco conocida de las pruebas que “también son útiles para los hombres”, aseguró y contó de manera anecdótica que antes de grabar el video, sintió cierta incomodidad por comprar la prueba.

Al final, mostró el resultado negativo en el que mencionó “pues no, no estoy embarazado y, afortunadamente, la salud de mis testículos está en excelente estado”, dijo. “Si has sentido un bulto o alguna molestia, corre con el doctor más cercano, ve a tu urólogo de confianza”, pidió a sus seguidores.

Cabe mencionar que la información dicha por Mauricio Mancera no es completamente cierta, pues mientras que algunos tumores de células germinales del testículo pueden producir beta-hCG, esto no significa que la prueba sirva para detectar cáncer testicular.

Los especialistas aclaran que la mayoría de hombres con cáncer testicular nunca obtendrán un resultado positivo en una prueba casera, ya que no todos los tumores producen las cantidades suficientes de la hormona; además, hay más condiciones que pueden modificar los niveles de la hormona.

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