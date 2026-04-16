Mauricio Mancera denuncia amenazas y pide ayuda urgente a la policía de la CDMX

El jueves 16 de abril, el conductor Mauricio Mancera denunció a través de sus redes sociales haber recibido amenazas directas contra su vida. El presentador solicitó el apoyo urgente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México tras recibir un mensaje violento y perturbador en su correo electrónico.

Por la tarde, Mancera mostró una imagen del correo que le envió un desconocido. El mensaje era muy agresivo, pues incluía amenazas de muerte y lo presionaba para que se hiciera daño a sí mismo.

En su publicación desactivó los comentarios para evitar conflictos ı Foto: Redes sociales

Debido a lo peligroso de la situación, el conductor pidió ayuda y protección a las autoridades de la ciudad. Además, decidió desactivar los comentarios en sus redes sociales para evitar que el acoso continuara.

Hasta ahora, la SSC no ha emitido un comunicado público, aunque se espera la intervención de la Policía Cibernética para rastrear el origen del mensaje. Mancera no ha aclarado si este es un evento aislado o si ha sido víctima de ataques similares en el pasado.

Buenas tardes @SSC_CDMX estoy recibiendo este tipo de amenazas desde ese correo. Me pueden ayudar por favor pic.twitter.com/A54oUqwgRP — MAURICIO MANCERA (@MAU_MANCERA) April 16, 2026

¿Quién es Mauricio Mancera?

Mauricio Mancera es una de las figuras más reconocidas y queridas de la televisión mexicana. Con más de 20 años de trayectoria, se ha destacado por su carisma en programas como:

Mauricio Mancera ha destacado como conductor en los programas matutinos más importantes del país, como Venga la Alegría y Hoy.

Además, consolidó su carrera al ser el presentador principal de El Hormiguero MX y, más recientemente, participó en el programa Sale el Sol, su proyecto más actual en televisión abierta.

La comunidad artística y sus seguidores han expresado su total respaldo al comunicador, exigiendo a las autoridades que actúen con rapidez ante este caso de ciberacoso.

Este incidente resalta la vulnerabilidad de las figuras públicas en el entorno digital y la necesidad de protocolos de seguridad más estrictos. Por el momento se desconoce si el conductor ha presentado alguna denuncia formal.