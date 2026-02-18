Mauricio Mancera sufre un accidente de auto: ‘Aquí me muero’

A través de redes sociales, Mauricio Mancera dio a conocer que sufrió un accidente automovilístico en Ciudad de México. El conductor de 42 años de edad preocupó a sus seguidores al detallar cuál es su estado de salud actual tras el percance.

Mauricio Mancera informó que se vio envuelto en un choque automovilístico este miércoles 18 de febrero. En su cuenta de X, antes Twitter, expuso su situación de manera breve,

Acabo de chocar, afortunadamente todos estamos bien, la lección aprendida es que @MAPFRE_MX no contesta y se tarda 1 hr en llegar sin tráfico y en día de doble no circula!

Para que tomen su precauciones — MAURICIO MANCERA (@MAU_MANCERA) February 18, 2026

“Acabo de chocar, afortunadamente todos estamos bien”. Aprovechó el mensaje para mandar un reclamo a su aseguradora, pues asegura que tuvo problemas con la comunicación y que tardó una hora en llegar al lugar a pesar de no haber tráfico.

Antes de editar su mensaje, mencionó: “Llevó 30 minutos esperando que me contesten” y agregó “qué bueno que no necesito una ambulancia porque aquí me muero”.

De este modo, el famoso recalcó la importancia de que las aseguradoras y servicios sean más eficientes al momento de reaccionar a emergencias, pues en casos graves, un minuto puede hacer la diferencia.

Si bien no se supo la magnitud del choque, al poco tiempo el conductor se presentó en el programa donde participó sin lesiones importantes, lo que dio a entender que todo había quedado bajo control.

Tampoco brindó más actualizaciones sobre lo sucedido y su publicación en X se encuentra limitada, por lo que no dio espacio a comentarios de terceras personas.

En sus más recientes publicaciones en historias de Instagram, podemos ver que compartió algunos reels de comedia, así como una foto junto a Yordi Rosado y una más donde posa frente a un espejo a cuerpo completo, asegurando que se encuentra seguro.

Mauricio Mancera es un reconocido conductor de televisión y actor que ha participado en diversos proyectos en la pantalla chica, quien ha conseguido obtener el cariño del público gracias a su carisma y personalidad efervescente.