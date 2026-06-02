Flow Fest 2026: Cartel por día, fechas, boletos y preventa

Se reveló el cartel oficial por día del Flow Fest 2026. que en esta edición incluye a talentos icónicos del género urbano, grandes estrellas actuales y proyectos que están en ascenso y que destacan por su singularidad.
Este año, el Flow Fest se llevará a cabo el sábado 28 y domingo 29 de noviembre en el Autódromo Hermános Rodriguez, donde nuevamente buscan destacar como una de la más grande celebración del género urbano en México.
Cartel por día del Flow Fest, ¿Qué artistas participarán?
Kali Uchis, Anuel AA, Tito Double P, Ozuna, Chencho Corleone y Manuel Turizo son los headliners de esta edición. También como cabeza del cartel, destaca el show Yandel Sinfónico, que destaca por el uso de instrumentos en vivo en sus clásicos.
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Algo que llamó la atención fue la participación de Grupo Frontera, una banda de regional mexicano que ha destacado por su incursión a diferentes géneros musicales.
También destacan otros talentos, principalmente del reguetón mexicano como Denna la Porri y Sayuri y Sopholov, proyectos de chicas que destacan en el proyecto. Ahora, te compartimos quienes son los artistas que participarán.
Sábado 22 de noviembre
- Don Omar
- Álvaro Díaz
- Myke Towers
- Wisin
- El Alfa
- Jowell y Randy
- Lenny Tavárez
- Lunay
- Yailin la Más Viral
- Santa Fe Klan
- De La Rose
- Micro TDH
- Calle 24
- Cachirula & Loojan
- Kevin AMF
- Young Cister
- Andy Rivera
- Alu Mix
- Daaz
- Easykid
- Doony Graff
- Katteyes
- Venesti
- DJ Foxy
- DJ Chaka
- Gusty DJ
- Kevis & Maykyy
- Omarcito Glock y Joss ML
- Tayhana
- Sayuri & Sopholov
Domingo 23 de noviembre
- J Balvin
- Young Miko
- Nicky Jam
- Bad Gyal
- Cris MJ
- Omar Courtz
- Sech
- Maria Becerra
- De La Ghetto
- Deorro
- Khea
- Kidd Keo
- Mau y Ricky
- Víctor Mendivil
- JC Reyes
- Kris R
- Juan Magán
- Jory Boy
- Standly
- Corina Smith
- L-Gante
- Maisak
- Pedro Sampaio
- ADSO
- Aza
- IZA TKM
- Polimá Westcoast
- EsaMiPau
- MAR
- Natanael Cano
- Sonido Flamin Hot
Boletos y preventa del Flow Fest
La venta de boletos para el Flow Fest cuenta con tres preventas antes de la general. Son las siguientes fechas:
- Venta Beyond: 2 de Junio 9:00 AM
- Preventa Priority: 3 de Junio 9:00 AM
- Preventa Banamex: 4 de Junio 2:00 PM
- Venta General: 5 de Junio 2:00 PM
La boletera a cargo de los acceso es Ticketmaster y contará con hasta 3 meses sin intereses en tarjetas Banamex a partir de los 3 mil pesos.
Estos son los precios de los abonos. Cabe mencionar que todavía no se venden los boletos por día.
- General Fase 1: $3,075.25
- General Fase 2: $3,571.25
- General Fase 3: $4,030
- General Fase 4: $4,426.75
- General Fase 5: $4,680.75
- Comfort Pass Fase 1: $3,467.75
- Comfort Pass Fase 2: $3,994.75
- Comfort Pass Fase 3: $4,469
- Comfort Pass Fase 4: $5,048.75
- Banamex Plus Fase 1: $6,175.25
- Banamex Plus Fase 2: $7,006
- Banamex Plus Fase 3: $7,998
- Banamex Plus Fase 3: $9,275.25
- CLUB (Fase Única) $18,000