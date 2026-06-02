Flow Fest 2026: Cartel por día, fechas, boletos y preventa

Se reveló el cartel oficial por día del Flow Fest 2026. que en esta edición incluye a talentos icónicos del género urbano, grandes estrellas actuales y proyectos que están en ascenso y que destacan por su singularidad.

Este año, el Flow Fest se llevará a cabo el sábado 28 y domingo 29 de noviembre en el Autódromo Hermános Rodriguez, donde nuevamente buscan destacar como una de la más grande celebración del género urbano en México.

Cartel por día del Flow Fest, ¿Qué artistas participarán?

Kali Uchis, Anuel AA, Tito Double P, Ozuna, Chencho Corleone y Manuel Turizo son los headliners de esta edición. También como cabeza del cartel, destaca el show Yandel Sinfónico, que destaca por el uso de instrumentos en vivo en sus clásicos.

Algo que llamó la atención fue la participación de Grupo Frontera, una banda de regional mexicano que ha destacado por su incursión a diferentes géneros musicales.

También destacan otros talentos, principalmente del reguetón mexicano como Denna la Porri y Sayuri y Sopholov, proyectos de chicas que destacan en el proyecto. Ahora, te compartimos quienes son los artistas que participarán.

Sábado 22 de noviembre

Don Omar

Álvaro Díaz

Myke Towers

Wisin

El Alfa

Jowell y Randy

Lenny Tavárez

Lunay

Yailin la Más Viral

Santa Fe Klan

De La Rose

Micro TDH

Calle 24

Cachirula & Loojan

Kevin AMF

Young Cister

Andy Rivera

Alu Mix

Daaz

Easykid

Doony Graff

Katteyes

Venesti

DJ Foxy

DJ Chaka

Gusty DJ

Kevis & Maykyy

Omarcito Glock y Joss ML

Tayhana

Sayuri & Sopholov

Domingo 23 de noviembre

J Balvin

Young Miko

Nicky Jam

Bad Gyal

Cris MJ

Omar Courtz

Sech

Maria Becerra

De La Ghetto

Deorro

Khea

Kidd Keo

Mau y Ricky

Víctor Mendivil

JC Reyes

Kris R

Juan Magán

Jory Boy

Standly

Corina Smith

L-Gante

Maisak

Pedro Sampaio

ADSO

Aza

IZA TKM

Polimá Westcoast

EsaMiPau

MAR

Natanael Cano

Sonido Flamin Hot

Boletos y preventa del Flow Fest

La venta de boletos para el Flow Fest cuenta con tres preventas antes de la general. Son las siguientes fechas:

Venta Beyond: 2 de Junio 9:00 AM

Preventa Priority: 3 de Junio 9:00 AM

Preventa Banamex: 4 de Junio 2:00 PM

Venta General: 5 de Junio 2:00 PM

La boletera a cargo de los acceso es Ticketmaster y contará con hasta 3 meses sin intereses en tarjetas Banamex a partir de los 3 mil pesos.

Estos son los precios de los abonos. Cabe mencionar que todavía no se venden los boletos por día.

General Fase 1: $3,075.25

General Fase 2: $3,571.25

General Fase 3: $4,030

General Fase 4: $4,426.75

General Fase 5: $4,680.75

Comfort Pass Fase 1: $3,467.75

Comfort Pass Fase 2: $3,994.75

Comfort Pass Fase 3: $4,469

Comfort Pass Fase 4: $5,048.75

Banamex Plus Fase 1: $6,175.25

Banamex Plus Fase 2: $7,006

Banamex Plus Fase 3: $7,998

Banamex Plus Fase 3: $9,275.25

CLUB (Fase Única) $18,000