‘Sola’, el himno de empoderamiento con el que Denna La Porri inicia una nueva etapa

Con apenas un año de trayectoria, Denna La Porri se alza como una de las propuestas más frescas y llamativas del reguetón mexicano. En medio de su vertiginoso ascenso dentro de la industria, el dúo se prepara para el lanzamiento de su primer álbum de estudio.

En entrevista con La Razón, Danna Paola Reyna Merklin, “Denna”, y Ana Paula Sánchez Jiménez, “Porri”, hablan sobre su primer material discográfico, con el que buscan definirse como artistas versátiles en un total de diez canciones. Este 10 de febrero se estrena ‘Sola’, un tema sobre dejar de lado las segundas oportunidades en relaciones que lastiman.

El tema fusiona reguetón y electrónica alternativa, lo que resulta en una estética sonora inspirada en la época dosmilera y sonidos como el de Wisin y Yandel o ‘Virtual Diva’ de Don Omar. El videoclip muestra a las artistas convertidas en extraterrestres: “Ya fuimos vaqueritas, fuimos gatitas, y estamos siendo pecoritas. Ahora nos toca ser ‘alienígenitas’ con el corazón partido”, reveló Denna.

“Sola” nació de un campamento de escritura organizado por TBX en 2025. “Nos costó porque era algo diferente. Sé que no es un sonido nuevo, pero en ese momento no había nadie de la escena conocida haciendo algo parecido”, indicó Porri, quien mencionó que esta fue la primera ocasión en que les ayudaron a escribir un tema.

La canción puede definirse como un track “anti-migajero” de empoderamiento donde una mujer decide abandonar una relación donde no es valorada. “Siento que desafortunadamente todas nos vamos a sentir identificadas con el ‘mejor sola que mal acompañada’ aunque es difícil aceptarlo”, comentó Denna.

“Estar sola como persona en general es difícil. Y cuando te dejas con alguien se viene un proceso muy fuerte [...] Todo el daño que te hiciste ya cuando lo ves en retrospectiva dices, ‘No, no lo merecía’”, agregó Porri. “Ni siquiera me gusta aceptar ser migajera, ¿sabes? Ni debería existir, ya no más”, sentenció.

El ascenso de Denna La Porri y su próximo álbum de estudio

En ocasiones anteriores, el dúo de amigas ya ha hablado sobre el origen de su proyecto musical. Tras conocerse en una fiesta, a través de redes sociales Porri notó que Denna estaba en un estudio y le mandó un mensaje para colaborar; así se formó la agrupación.

“Yo empecé mi proyecto con R&B, pero también me decía la Porri ‘es que tenemos potencial en esto’ y empezamos haciendo un reguetón, seguimos en la línea y conocimos gente de la industria mexa [...] No fue de pensarlo, fue de fluir”, aseguró Denna al reflexionar sobre por qué iniciar con esta rama del género urbano.

Un año después, las jóvenes se han encontrado con una visión optimista de su futuro en el género. Sin embargo, el interés de ambas no es encasillarse en un solo estilo musical, algo que van a explorar a detalle en su próximo álbum de estudio, que estará disponible en plataformas de escucha en abril del 2026.

Las mexicanas escogieron los temas que pensaron que les gustarían más al público y son ocho canciones en conjunto y dos bonus tracks donde cada una tendrá el espacio para mostrar su música de manera individual y no limitarse a su concepto como dueto.

“Hemos hecho de todo [...] A la gente le encanta encasillar, que hagas solo una cosa. Tal vez nunca han creado o no lo entienden, pero cuando a alguien le gusta hacer algo, te puedes especializar pero puedes hacer mil cosas más”, reflexionó Porri. El disco tendrá perreo, cumbiaton, electro flow y otros estilos que harán de cada tema algo inesperado para dar un statement de su versatilidad.

“Confiamos en lo que hacemos y con lo que les dejamos”, sentenció Denna y Porri añadió: “Queremos presentarnos, enseñarles y volverles a enseñar, si no fue suficiente, que acá hay otras 10 canciones de variedad”.

Denna La Porri atraviesa una etapa de crecimiento artístico. “Sola” es apenas el primer vistazo a un proyecto que promete diversidad, honestidad y riesgo creativo con el que el dúo busca consolidarse dentro del panorama del reguetón mexa.